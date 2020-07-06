Канделаки грубо обвинила Уткина в сексизме и национализме

https://static.news.ru/photo/b068308a-bf80-11ea-aa49-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В социальных сетях произошла очередная словесная перепалка между генеральным продюсером «Матч ТВ» и журналистом Василием Уткиным. На этот раз оскорбления переросли в обвинения комментатора в национализме.

Всё началось с того, что Канделаки ошиблась, неправильно поздравив петербургский «Зенит» с победой в чемпионате России. Гендиректор спортивного телеканала случайно обратилась к баскетбольной команде из города на Неве. Уткин не смог пройти мимо такой оплошности и сказал, что, если бы Канделаки на свете не было, «не нашлось бы настолько больного воображения, чтобы её придумать». Также журналист написал пост, в котором использовал нецензурный феминитив, им самим же и придуманный.

После этого Канделаки обвинила Уткина в больном воображении, которое «помогает Васе писать обиженные тексты». Комментатор парировал этот выпад в Сети, назвав генпродюсера канала «Тиной Сацивиевной».

Канделаки в ответ на это заметила, что вот уже пять лет является лакмусовой бумажкой, на которой «проявляется женоненавистничество» Уткина. И вот теперь, по её словам, стал проявляться и национализм журналиста.

Да, я — сациви. Да, я — хинкали. Что ещё? Не стесняйтесь, Василий. И переписка наша может длиться бесконечно, но (и это действительно грустно) от комплексов это вас не избавит, — написала Канделаки в Telegram.

Ранее Уткин назвал Канделаки дурой. Сейчас он активно ведёт собственное шоу в YouTube, где высказывает своё мнение о последних событиях в мире.

После этого телеведущая решила объяснить поведение экс-сотрудника «Матч ТВ». Она сказала, что комментатор обижен, потому что его не берут на работу. Но она в этом не виновата. По словам Канделаки, оскорблять лично её, а не канал, Уткин может сколько угодно — она не обидится, передавал NEWS.ru.