Рогонов: от Загитовой ничего кроме победы не ждут

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Алина Загитова и Алексей Рогонов

Российский фигурист дал эксклюзивное интервью News.ru

Участник Олимпийских игр 2018 года Алексей Рогонов в межсезонье оказался на грани: его партнёрша Кристина Астахова приняла решение о завершении карьеры. Несмотря на трудности, он сумел найти новую партнёршу — Алину Устимкину. В этом сезоне спортсмены не выступают на международных стартах, но времени даром не теряют, принимая участие в ледовых шоу. Алексей Рогонов рассказал о планах на будущее, итогах прошедшего чемпионата России и ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы.

— В этом сезоне вы встали в пару с новой партнёршей. Как у вас обстоят дела? Накатываете ли вы новые программы или выступления в шоу отнимают всё свободное время?

— Мы встали в пару с Алиной в начале июля. И сразу же стали готовить элементы, учить поддержки, переучивать подкрут, выбросы. Настолько погрузились в тренировочный процесс, что до постановки программ руки не доходили, а когда стало понятно, что к этапам Кубка России не успеваем подготовить две программы, тут уж ни о каком чемпионате страны и думать не пришлось. Приняли решение поехать в шоу. Теперь работаем по расписанию нашего тур-менеджера!

— Вас пригласили в шоу Holiday on ice. Как долго вы принимали решение?

— После того как стало известно, что пара Астахова — Рогонов прекратила своё существование, мне стали поступать различные предложения для работы в шоу. Позвонили из «Холидея» в июне, когда я проводил inSkate camp (сборы. — Ред.) в Екатеринбурге, через пару дней, как я попробовался там с Алиной. Но тогда у меня были другие цели, и я планировал рассмотреть ещё несколько партнёрш. С кем ещё я пробовался, пусть останется нашей маленькой тайной… По итогу выбор был сделан в пользу Алины Устимкиной, и в июле мы приступили к тренировкам. Тут к гадалке не ходи, за месяц невозможно подготовиться к контрольным прокатам с нуля. И когда в августе я вспомнил о предложении Holiday on ice, оно оказалось ещё актуальным. И Алина поддержала эту идею. Мы переключились со спортивных элементов на адажио, ну, а дальше вы знаете… (в настоящее время пара выступает в шоу. — Ред.). Впереди ещё долгий тур по городам Германии и Франции до конца апреля.

Из личного архива Алексея Рогонова

— Какие планы на следующий сезон?

— Как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Пока живём здесь и сейчас, от города к городу, от отеля к отелю. Сложно загадывать что-то наперёд.

— Вы наверняка смотрели прошедший в декабре чемпионат России. Что вас больше всего удивило и поразило?

— Конечно, порадовал сумасшедший уровень наших одиночниц! Тут уж говорить нечего! Наши красавицы впереди планеты всей! Конечно же, не обошлось без спортивной интриги, но именно в этом и заключается спорт. В борьбе с самим собой. В мужском одиночном понравилось, как поборолся Максим Ковтун. Я всегда говорил, что «лучше кататься… чем не кататься!» В танцах и парах было всё довольно предсказуемо, основная борьба разыгралась за третье место. В общем, все молодцы!

— Конкуренция, действительно, была в каждом виде программы, особенно у девушек, где также выступали юниорки. В связи с этим, как вы считаете, нужно ли вводить возрастной ценз?

— Дабы избежать явного технического перевеса в пользу молодых спортсменок, конечно, имеет смысл установить возрастной ценз чемпионата России такой же, как на крупных международных турнирах. Но, как мне известно, Россия пока не собирается менять регламент соревнований. Поэтому наши чемпионки России молодеют год от года, а более возрастным спортсменкам хочу пожелать лишь терпения.

Из личного архива Алексея Рогонова

— В парном катании во второй раз подряд победителями стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Второе место заняли Наталья Забияко и Александр Энберт. Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Расположение пар именно в таком порядке было прогнозируемо или всё-таки была интрига?

— Если бы я играл на тотализаторе, то именно в такой последовательности и поставил бы.

— Федерация фигурного катания на коньках огласила список спортсменов, которые поедут от России на чемпионат Европы. Состав формировался по спортивному принципу. По-вашему мнению, нужно ли было оставить третье место на усмотрение тренерского совета? Например, Елизавета Туктамышева, которая заболела перед чемпионатом страны и не смогла принять участие в отборе на чемпионат Европы. При этом она прекрасно выступала на этапах Гран-при, а в финале стала третьей. Как относитесь к такому решению?

— Решение, я считаю, довольно принципиальное. Поблажек никому не дали. Но всё вполне закономерно, как и в 2015 году, строгий отбор по спортивному принципу, который наша федерация практикует каждый постолимпийский сезон.

— Татьяна Анатольевна Тарасова сказала, что чемпионат Европы — не главный старт в сезоне. Так ли это на самом деле?

— Я сейчас как раз гастролирую по Европе. Общаюсь с тренерами, смотрю на местных спортсменов. Могу сказать, что общий уровень фигурного катания в Европе очень низок. В России, Канаде и азиатских странах интерес к нашему спорту гораздо выше. А после Олимпиады завершило карьеру слишком много пар. Алёна Савченко — Бруно Массо и Валентина Маркей уже катаются с нами в одном шоу. А в Европе осталось две с половиной пары! Конечно, это не значит, что можно пренебрегать столь престижным турниром. Званиями, как говорится, не разбрасываются. Молодые спортсмены должны «опериться», набраться опыта, да и международный рейтинг никому не повредит. Но основная борьба развернется на чемпионате мира в Японии. Из личного архива Алексея Рогонова

— Прогнозы, безусловно, дело неблагодарное. Но в преддверии чемпионата Европы нельзя не спросить об этом. Как Вы считаете, какие шансы на медали у российской сборной? Кто сумеет побороться за места на подиуме и как выступят лидеры команды?

— Как выступят, пусть даже самые стабильные лидеры, одному Богу известно. Я уже ничему не удивляюсь. В большом спорте всегда есть взлёты и падения. Но при общих кондициях, безусловно, наши девушки вне конкуренции! В женском одиночном катании Алина Загитова явный лидер, от неё ничего кроме победы не ждут. Софья Самодурова с прекрасными мишинскими прыжками (Алексей Мишин — тренер спортсменки. — Ред.) достаточно стабильная спортсменка. Очаровательная Станислава Константинова — более опытная и голодная до побед. Расставлять по местам не возьмусь, пусть между собой порубятся! От мужчин жду жирную точку в карьере испанца Хавьера Фернандеса и уверенного проката Михаила Коляды. В парах, при всём уважении, нельзя пускать французов на вершину пьедестала (Ванессе Джеймс и Морган Сипре. — Ред.). А в танцах я вообще ничего не понимаю… Попутного ветра всем трём парам! В медальном зачёте страны рискнул бы поставить на два золота, три серебра и три бронзы.