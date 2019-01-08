Голодец рассказала о ходе работы с WADA

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что ситуация вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решается в рабочем порядке.
«Идут постоянные контакты, это рабочие вопросы, которые согласованы двумя сторонами», — приводит слова Голодец ТАСС.
Российская сторона должна была передать данные московской антидопинговой лаборатории экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) до 31 декабря 2018 года. Но данные не были переданы из-за проблем с сертификацией оборудования. Эксперты WADA прибудут в Россию 9 января для того, чтобы забрать данные московской антидопинговой лаборатории.
Комитет по соответствию WADA рассмотрит вопрос о восстановлении РУСАДА 14−15 января.
News.ru ранее сообщал, что глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор ответил шведскому биатлонисту Себастьяну Самуэльссону, который критикует деятельность WADA в отношении РУСАДА.