Голодец рассказала о ходе работы с WADA

https://news.ru/storage/news/d15f141d9a24f28db300720a6d52922a/5446a64b-f30a-4d41-8789-9aef4a50adec_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Ольга Голодец

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что ситуация вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решается в рабочем порядке.

«Идут постоянные контакты, это рабочие вопросы, которые согласованы двумя сторонами», — приводит слова Голодец ТАСС.

Российская сторона должна была передать данные московской антидопинговой лаборатории экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) до 31 декабря 2018 года. Но данные не были переданы из-за проблем с сертификацией оборудования. Эксперты WADA прибудут в Россию 9 января для того, чтобы забрать данные московской антидопинговой лаборатории.

Комитет по соответствию WADA рассмотрит вопрос о восстановлении РУСАДА 14−15 января.

News.ru ранее сообщал, что глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор ответил шведскому биатлонисту Себастьяну Самуэльссону, который критикует деятельность WADA в отношении РУСАДА.