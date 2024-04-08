Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин ушли к новым тренерам Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в академию Монреаля

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Серебряные призеры чемпионата России в танцах на льду 2022 года Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в канадскую Ледовую академию Монреаля, заявил журналист Дэйв Лиз на странице The Skating Lesson в соцсети X. Спортсмены отказались от работы с тренерским штабом Алексея Килякова в США.

Дэвис и Смолкина приняли в Монреаль. <...> Думаю, им нужен был другой судья, — сказано в сообщении.

Дэвис и Смолкин на чемпионате мира в танцах на льду, который состоялся в Монреале 23 марта, заняли 12-е место. Они набрали 188,34 балла по итогам двух прокатов. Фигуристы в июне 2023 года перешли в сборную Грузии. По данным РИА Новости, в данный момент Дэвис, дочь российского тренера Этери Тутберидзе, является гражданкой США и Грузии. Ее партнер, сын актера Бориса Смолкина, имеет израильский паспорт.

Ранее Тутберидзе выложила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию со своей дочерью Дианой Дэвис. На снимке они сидят в ресторане вместе с партнером фигуристки и ее мужем Глебом Смолкиным. Тренер сопроводила снимок подписью: «Счастье — это ваша семья».

Фигурист и олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров ранее признался, что без протезов чувствует себя как «таракан на спине, который не может перевернуться». По словам спортсмена, такие ощущения у него возникают каждое утро.