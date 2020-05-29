Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых атлетов по версии Forbes

https://static.news.ru/photo/571f9a5c-a1c3-11ea-9796-fa163e074e61_660.jpg Роже Федерер Фото: Bai Xue/Xinhua/Global Look Press

Швейцарский теннисист Роджер Федерер занял первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых атлетов 2020 года по версии журнала Forbes.

По его данным, в этом году швейцарец заработал $106,3 млн. Второе место занял португальский футболист Криштиану Роналду ($105 млн), третью — аргентинец Лионель Месси ($104 млн).

Также в первую пятёрку рейтинга вошли бразильский футболист Неймар ($95,5 млн) и американский баскетболист Леброн Джеймс ($88,2 млн). Россиян в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов нет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что cуммарное состояние 25 самых богатых людей мира за последние два месяца, несмотря на пандемию коронавируса, увеличилось примерно на $255 млрд. Такие оценки опубликовал Forbes.