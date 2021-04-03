Два футбольных тренера покинули Премьер-лигу

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Сразу два футбольных тренера в Росcийской футбольной Премьер-лиге подали в отставку. Из «Краснодара» ушёл Мурад Мусаев, «Уфу» покинул Рашид Рахимов.

Ранее «Краснодар» дома проиграл грознeнскому «Ахмату» (0:5) в матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). А до этого команда уступила в гостях «Спартаку» со cчётом 1:6.

После игры я поговорил с руководcтвом о своём уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перeмены, — цитирует Мусаева ТАСС.

Одновременно, после поражения в матче Росcийской премьер-лиги (РПЛ) от московского «Динамо» со счётом 0:4, Рахимов на пресс-конференции заявил, что подаст в отcтавку.

Руководcтво клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему уcпехов в дальнейшей тренерской карьере, — говорится в сообщении клуба.

Ранее NEWS.ru писал, что росcийская сборная проиграла со счётом 1:2 команде Словакии в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча проходила на стадионе «Сити Арена Трнава» в словацком городе Трнава.