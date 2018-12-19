Вирер: в очном сражении преимущество за Мякяряйнен

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Доротея Вирер

News.ru пообщался с лидером Кубка мира

Призер олимпийских игр итальянская биатлонистка Доротея Вирер, лидирующая в общем зачете Кубка мира по итогам двух первых этапов, в разговоре с корреспондентом News.ru рассказала о начале зимы, о том как важно хорошо выглядеть и объявила девиз сезона.

— Доротея, какие у вас ощущения от начала зимы?

— На первом этапе в Поклюке мне было посложнее во всех отношениях: и стрельба не всегда была идеальной, и скорость не в каждой гонке имела те показатели, на которые я рассчитывала. В спринте на словенской трассе и вовсе была вся покрыта льдом: было непросто и даже опасно проходить некоторые участки. Я рада, что тогда не пополнила список упавших спортсменок и что вообще все обходится без травм. Все-таки горнолыжная техника меня не подводит.

— С самых первых гонок этого сезона вы демонстрируете невероятно быструю стрельбу. За лето вы отработали новую стратегию?

— Я не думала об этом как о стратегии, просто за счёт большого количества тренировок я постепенно пришла к сокращению общего времени работы на рубеже. Многие движения доведены до автоматизма, к тому же я стала чувствовать себя более уверенно во время стрельбы. Поэтому вся, так называемая стратегия, заключается в том, чтобы сохранять спокойствие, не думать ни о чем лишнем и стрелять так, как я это делаю на тренировке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROTHEA WIERER (@dorothea_wierer) 22 Окт 2018 в 6:32 PDT

— С чем связана такая уверенность на огневом рубеже, не свойственная вам прежде?

— Уверенность приходит с опытом. Я думаю, что дело в этом. Хотя, вы видите, я не стреляю «на ноль» в каждой гонке. Стреляя быстро, тоже можно допустить тактическую ошибку, которую заметишь только в последний момент, когда пуля уже летит в сторону мишени. Когда я прихожу на рубеж на высоком пульсе, я стараюсь не спешить, чтобы не наделать ошибок.

— Вы примерили желтую майку лидера уже после первого индивидуального старта. Что это значит для вас?

— В самом начале я почувствовала дополнительное давление. Но сейчас я вновь совершенно спокойна. Пока не время думать о таких промежуточных результатах, как лидерство в общем зачете Кубка мира. Да, это приятно, но у нас впереди длинный сезон, и важно уверенно и сильно работать от гонки к гонке. Мы же знаем, что в биатлоне может произойти все, что угодно: и, если сегодня я закрываю все мишени за 19 секунд, никто не гарантирует, что завтра я не наделаю ошибок. Каждый новый день приносит новые результаты, и я наслаждаюсь каждым моментом.

— Перед третьим этапом вас и Кайсу Мякяряйнен разделяют меньше десяти очков. Вам бы хотелось сохранить лидерство, чтобы в новом году стартовать в желтой майке?

— Я не ожидала, что после двух гонок в Хохфильцене я сохраню за собой желтую майку, поэтому не буду загадывать, как пройдут гонки в Нове-Место. Признаюсь, я никогда не думала, что буду лидировать в общем зачете после пяти гонок. Поэтому очень надеюсь, что лучшее еще впереди. Кайса невероятно быстра: такая, какой мы ее знаем. Я стараюсь максимально чисто стрелять, и при удачном раскладе с Кайсой можно побороться. Но, если говорить об очном сражении на трассе, то преимущество сейчас за финкой.

— В эстафетной гонке в Хохфильцене вы бежали третий этап. Почему лидеру команды не отдали заключительный этап?

— Тренеры объявили расстановку по этапам вечером перед гонкой. До этого я не имела понятия, какой этап побегу. В конечном счёте мы одержали победу, и Федерика (Санфилиппо), бежавшая последний этап, также безошибочно справилась со стрельбой, как и я. У нашей команды была очень высокая мотивация показать отличный результат, а победе мы рады вдвойне. Такими темпами мы можем замахнуться не только на Малый Хрустальный глобус в смешанной эстафете, но и на победу в женском эстафетном зачете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROTHEA WIERER (@dorothea_wierer) 9 Сен 2018 в 7:17 PDT

— Вы рассказывали, что перед первыми гонками сезона плохо себя чувствовали и даже немного похудели. Сейчас эти проблемы остались позади?

— Да, я чувствую себя хорошо. Перед началом Кубка мира у нас в команде пробежал кишечный вирус, и зацепил несколько человек. Мое недомогание на старте сезона было связано именно с этим. Но сейчас все в порядке.

— В желтой майке лидера или в любой другой вы всегда отлично выглядите. Доротея, в чём ваш секрет?

— Ну, вы же знаете, что я такая девушка, которая живет не только спортом. Для меня существуют и другие не менее важные вещи. Мне нравится следить за собой, и я всегда найду время для того, чтобы сделать макияж и аккуратно причесать волосы, даже, если я очень устала. Мне важно то, как я выгляжу, в этом всё дело.

— Летом ваш муж чаще бывал рядом с вами на сборах, а также посетил чемпионат Италии. А на Кубке мира вы его ожидаете?

— Мой муж работает тренером, и зачастую наш график не совпадает. Конечно, он приезжает по возможности, но мы видимся реже, чем в межсезонье. Хотя после этапа в Нове-Место нас ждут рождественские праздники — вот, когда я буду наслаждаться отдыхом и семейным временем.

— Доротея, а почему вы так и не сменили фамилию после замужества?

— Ну, вы знаете, в Италии это особо не принято. Очень мало женщин, которые решают поменять фамилию. А те, кто захотел пометь, потом месяцами мучаются с нашей итальянской бюрократией.

— Чувствуется, что в этом сезоне у вас совсем другая энергетика. Каков ваш девиз в этом году?

— В атаку! Мне кажется, отвечая на вопросы журналистов о стратегии и о своих целях, я уже на нескольких пресс-конференциях так и говорила: буду атаковать.