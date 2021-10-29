Дина Аверина побила рекорд Канаевой по количеству золотых медалей на ЧМ

Российская гимнастка Дина Аверина побила рекорд по количеству золотых медалей, завоёванных на чемпионатах мира по художественной гимнастике. Это произошло в финале личного многоборья на ЧМ в Китакюсю (Япония), где Дина завоевала 18-ю золотую награду в своей карьере.

Дина Аверина побила рекорд легендарной соотечественницы Евгении Канаевой. Двукратная олимпийская чемпионка Канаева в период с 2007 по 2011 год завоевала 17 золотых медалей. Рекорд Евгении держался 10 лет.

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина уступила Линой Ашрам в индивидуальном многоборье. Гимнастка из Израиля выиграла турнир, несмотря на потерю предмета во время выступления.

На чемпионате мира в Китакюсю Дина Аверина завоевала пять медалей: три в индивидуальных упражнениях, одно в команде и ещё одно в личном многоборье. Турнир в Японии завершится 31 октября.

Ранее сообщалось, что сборная России досрочно выиграла неофициальный медальный зачёт на чемпионате мира по художественной гимнастике. Турнир проходит в японском городе Китакюсю.