CAS оставил в силе решение МОК о приостановке членства ОКР

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Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Международного олимпийского комитета о временном отстранении Олимпийского комитета России, сообщается на сайте CAS. Комиссия постановила, что принципы законности и равенства не были нарушены при отстранении ОКР.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. Решение принято из-за включения в состав ОКР представительств из новых регионов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что МОК проще убрать Россию, чем ругаться с остальными странами. По ее мнению, МОК сам устал от негатива, который постоянно льется на организацию.

Также Журова заявила, что Олимпийский комитет России может вернуться в Международный олимпийский комитет при завершении специальной военной операции на Украине и мирном соглашении. По ее словам, сейчас для ОКР ситуация кардинально не меняется. Журова допустила, что российские спортсмены поедут на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения Международного олимпийского комитета в отношении России вредят самой идее олимпийского движения. Представитель Кремля выразил надежду, что здравый смысл все-таки возобладает в МОК. Он также надеется, что с выправкой международных систем в будущем Россия реинтегрируется в «олимпийскую семью».