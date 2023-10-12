В Госдуме назвали условия возвращения Олимпийского комитета России в МОК Депутат Журова: ОКР может вернуться в МОК при завершении СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский комитет России может вернуться в Международный олимпийский комитет при завершении специальной военной операции на Украине и мирном соглашении, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, сейчас для ОКР ситуация кардинально не меняется. Журова допустила, что российские спортсмены поедут на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Для ОКР ничего не меняется. На вопрос, когда мы вернемся в олимпийское движение, всегда ответ был один — когда закончится СВО и мы подпишем с Украиной мирное соглашение и определим границы. При другом варианте они нас не допустят. Я думаю, в нейтральном статусе допустят спортсменов, но тут решение будут принимать сами атлеты, не ОКР или страна, как это было на Олимпиаде 1980-го, когда спортсмены индивидуально решали, поедут они в Москву или нет, — сказала Журова.

Ранее МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. Решение принято из-за включения в состав ОКР представительств из новых регионов. Журова считает, что МОК проще убрать Россию, чем ругаться с остальными странами. По ее мнению, МОК сам устал от негатива, который постоянно льется на организацию.