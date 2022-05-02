Бывший комментатор «Матч ТВ» пожелал России вступить в НАТО Александр Шмурнов заявил, что вступление России в НАТО решило бы многие проблемы

Александр Шмурнов / Фото vk.com

Бывший комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов признался, что хотел бы видеть Россию в составе НАТО. Спортивный журналист в интервью сайту «Вот Так» выразил уверенность, что этот шаг решил бы все проблемы страны.

Когда-то идея сращивания России и НАТО казалась мне самой лучшей на свете. Тогда была бы уничтожена большая часть боеголовок, потому что они были бы просто не нужны. Сейчас эти ядерные боеголовки по разную сторону. Почему Россия не вступила в НАТО? Не знаю, но сейчас бы таких проблем не было, — сказал комментатор.

По словам бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, организация была создана для защиты Европы от советского вторжения. С 2015 года НАТО в качестве основной угрозы рассматривает Российскую Федерацию.

29 марта Шмурнов покинул «Матч ТВ». Стороны приняли обоюдное решение о прекращении сотрудничества. После этого журналист уехал из России. Сейчас он находится в Южной Америке.