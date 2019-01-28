Быченко: думал завершить карьеру, но попросили остаться

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Алексей Быченко

Фигурист из Израиля дал большое интервью News.ru

Израильский фигурист Алексей Быченко ещё летом планировал завершить карьеру, но в последний момент планы у него поменялись. На чемпионате Европы в Минске он набрал 220.50 баллов, оказавшись в итоге на девятом месте. В эксклюзивном интервью News.ru Быченко рассказал о том, почему решил остаться в спорте.

— Как вам чемпионат Европы? Как оцените свои прокаты здесь?

— Турнир классный, хорошая организация здесь. Понравился и тренировочный каток, и главная арена. Обидно, что все приезжают как можно ближе к старту турнира — мы не имели права раньше использовать главный каток. Но ничего страшного, не слишком проблематично.

— Не обидно, что не удалось набрать столько баллов, сколько хотелось?

— На самом деле, нет. С учётом того, как я начинал этот сезон, вообще не стояло как таковой задачи кататься. Думал уже заканчивать, три месяца был уже в отпуске…

— Но сказали, что надо вернуться?

— Мы поговорили с руководством федерации, там заверили, что на меня по-прежнему рассчитывают. Мол, в 30 лет ещё рано заканчивать, у тебя всё ещё впереди, многое получается. Пришли в итоге к мнению, что есть смысл и дальше выходить на лёд. Но, к большому сожалению, подготовительное время уже прошло, поздно начали сезон. Мы принимали участие на Гран-при и других турнирах, но они не были успешными. Это психологически меня сбило. Но то, что происходит в Минске — меня устраивает по одной причине, я думал, что будет гораздо хуже.

— Какие дальнейшие планы на сезон?

— Тут всё просто: выступлю на одном международном турнире, который пройдёт в Израиле, а потом поеду на чемпионат мира. Потом будет небольшой отпуск, из которого выйдем пораньше — надо хорошо подготовиться к следующему сезону.

— Каникулы теперь будут поменьше.

— Ну, так сейчас отдых затянулся, так как я думал, что спорт остался в прошлом. Было решение, что надо на отдых. «Только трус не играет в хоккей» — сработали именно по этой схеме.

— Насколько продлили свою спортивную жизнь? Собираетесь ли на Олимпиаду?

— Не буду из этого делать тайну — очень интересно побывать на третьих для себя Олимпийских играх. Безумно этого хочется. Но тут главный вопрос в том, чтобы здоровье мне это позволило. Многие не знают, что после начала тренировок в этом сезоне я большую часть времени испытывал какие-то проблемы с организмом. У меня столько болячек не было за пять предыдущих лет. С одной в другую: с бедра в голень, с голени в спину. Это все выбивает из колеи немножко. Сергей Булкин/News.ru

— Не хватались за голову со словами «старый, ну куда ты собрался, заканчивай»?

— Конечно, были нервные стрессы, много моментов толкало к тому, чтобы поставить жирную точку в своей спортивной жизни, но я это пережил. Надо и не такое пройти, чтобы кататься хорошо.

— Что в такие сложные моменты помогало не опустить руки?

— У меня всё длилось до декабря месяца, но затем словил себя на мысли, что то, чем я занимаюсь — это дико круто. Надо было работать дальше и не отвлекаться на всякие проблемы.

— Ваш бывший партнёр по сборной Украины Игорь Резниченко говорил, что вы можете «выстрелить» на Европе. Чувствовалась ли поддержка друга в Минске?

— Мир фигурного катания хорошо меня знает и понимает, на что я способен. Многие ребята поддерживали меня, но никто не знал о моём процессе подготовки к турниру. Все, как и обычно, ожидали от меня высоких результатов, «выстрела», но я был настроен на то, что высоких оценок я на чемпионате Европы не получу и через это мне надо просто пройти, очередной опыт.

— Многие перед Европой старались упростить свою программу, чтобы на турнире откатать как можно чище. Было ли что-то похожее у вас?

— Мы убрали только один четверной прыжок, так как только с декабря начали прыгать подобный элемент. По плану у меня стояло два тулупа, но мы обоюдно с тренером пришли к выводу, что надо элемент убрать. Так как один четверной и два двойных акселя — экзамен для меня. Мы практически с бухты-барахты решили ворваться в элиту, а так легко это сделать нельзя. Но и заднюю давать тоже не хотели.

— Не секрет, что многие фигуристы после сезона частенько участвуют в коммерческих стартах, чтобы немного подзаработать…

— Нет, у меня такого не было. После каждого сезона мне хочется больше путешествовать, увидеть семью и своих близких.

— Топ-3 три страны, в которые вы хотели бы снова приехать?

— Я безумно люблю Карибское море, фанатею по нему, это очень хорошее место. Также назову Израиль и Украину, так как у меня там очень много родственников и друзей. Хочется везде побывать. А для своего удовольствия — что-то на Карибах. Там все располагает к тому, чтобы отдых удался.