Бузова захотела стать полезной клубу из КХЛ

https://news.ru/storage/news/fc1887e2b37742bd4bd998bbe976c01e/0e3c4f8d-c544-4d62-9b7e-eed0c8b768f4_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова захотела стать талисманом клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Клуб записал видео в ответ на запуск певицей флешмоба «Танцуй под Бузову».

«Спасибо моим людям, что всегда поддерживаете меня! А я готова быть всегда с вами и стать вашим талисманом наравне с Ястребом», — написала Бузова в Instagram.

Ранее к Бузовой обращался футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов, который в шутку попросил певицу стать его спонсором в обмен на новый грузовик.

Как писал News.ru, хоккейную «молодёжку» призвали повзрослеть после МЧМ.