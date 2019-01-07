Бузова захотела стать полезной клубу из КХЛ

Певица Ольга Бузова захотела стать талисманом клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Клуб записал видео в ответ на запуск певицей флешмоба «Танцуй под Бузову».
«Спасибо моим людям, что всегда поддерживаете меня! А я готова быть всегда с вами и стать вашим талисманом наравне с Ястребом», — написала Бузова в Instagram.
Ранее к Бузовой обращался футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов, который в шутку попросил певицу стать его спонсором в обмен на новый грузовик.
Как писал News.ru, хоккейную «молодёжку» призвали повзрослеть после МЧМ.