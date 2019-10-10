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Министр спорта России Павел Колобков, открывая голосование за новый дизайн билетов спортивной серии государственных лотерей в рамках форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде, заявил, что все лотереи в стране проводятся для финансирования социальных программ развития физической культуры и спорта.

С каждым годом увеличиваются поступления в бюджет от лотерейной деятельности. Так, в этом году целевые отчисления в бюджет прогнозируемо составят 2,7 млрд рублей, — сказал министр журналистам.

В голосовании представлено три вида дизайна специального спортивного тиража: популярные виды спорта, летние виды спорта 2020 года, виды спорта по предстоящим международным соревнованиям, которые будут проходить в России. За два дня работы форума в голосовании примут участие знаменитые спортсмены, чиновники, представители спортивных федераций и бизнес-сообщества.

Ранее помощник президента России Игорь Левитин в рамках форума заявил, что благодаря «Стратегии-2030» планируется обеспечить спортивной инфраструктурой 55% населения страны, писал News.ru.