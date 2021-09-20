Битва за место в сборной началась: в Тюмени стартует чемпионат России

В сентябре все ведущие биатлонные страны проводят национальные чемпионаты по летнему биатлону. Это важно для подведения итогов летней работы, оценки текущего состояния спортсменов и корректировки подготовки в оставшиеся до сезона два месяца. Российские биатлонисты в Тюмени будут соревноваться в условиях жёстких коронавирусных ограничений, а некоторые лидеры сборной побегут не все гонки. Рассказываем, что стоит ждать от чемпионата страны.

Обжегшись на молоке...

Памятуя о том, как в прошлом году во время летнего чемпионата России по биатлону десятки людей (в основном не спортсмены, а судьи и персонал) заразились коронавирусом, организаторы извелекли урок и сделали соревнования максимально безопасными и приближенными по формату в плане безопасности максимально близкими к Кубку мира. Спортсмены, тренеры и персонал будут закрыты в «пузыре» на «Жемчужине Сибири», болельщикам вход на соревнования будет запрещён, а все участники, в том числе и пресса будут жёстко тестироваться.

В то же время львиная доля сборников не горит желанием бежать в длинной индивидуальной гонке, которая рискует превратиться в разборку спортсменов региональных команд. Из женской сборной группы Михаила Шашилова в ней примут участие только Виктория Сливко и Лариса Куклина по настоянию регионов. Остальные спортсменки приедут позже только к спринтам, а кто-то примет участие, возможно, только в эстафете. У мужчин Александр Логинов не выйдет на старт длинной гонки по семейным обстоятельствам (у него ожидается пополнение в семье), а Евгений Гараничев и Матвей Елисеев по состоянию здоровья. Кстати, все трое пропустили контрольный старт в группе Сергея Башкирова.

Лариса Куклина kuklinalara/instagram.com

В связи с такой ситуацией руководству СБР стоит рассмотреть в будущем вопрос либо замены индивидуальной гонки на суперспринт, либо проведение её в усечённом формате (дистанция на четверть короче, а за промах вместо минуты добавляется 45 секунд), как это делали на чемпионатах Италии и Германии. Кроме того важным вопросом на повестке дня станет тренерский совет, где будут рассмотрены критерии отбора в национальную команду. Старшие тренеры Шашилов и Юрий Каминский говорят об отборах расплывчато, но судя по их настрою они хотели бы получить большую свободу действий и возможность продвинуть в состав тех спортсменов, которые у них тренировались. Особенно это касается молодёжи, которая в силу недостатка опыта может хуже подвестись к отборам, чем ветераны.

Две равные группы и опасная конкуренция

После конфликта Матвея Елисеева с Каминским и его перехода в группу Башкирова две мужских команды по сути уравнялись по силам, что обещает жаркую конкуренцию на отборочных стартах. Не исключён вариант, что подопечных Башкирова может оказаться в команде не меньше, чем воспитанников Каминского (Елисеев и Логинов освобождены, а Гараничев умеет настраиваться на отборы). Кроме того у последнего в группе на сборе в Сочи Антон Бабиков и Эдуард Латыпов переболели энтероинфекцией и сейчас их состояние под вопросом.

С другой стороны козырем Каминского может стать прогресс молодёжи. Карим Халили отлично провёл международные старты, где дважды был вторым в компании мировой элиты, а Даниил Серохвостов выиграл контрольную непосредственно перед отъездом на чемпионат России. Не сработавшись сразу с несколькими ветеранами, Каминский имеет шанс их «умыть» за счёт роста молодёжи, если один-два парня совершат в этом сезоне такой же рывок, как Латыпов в прошлом, но в случае неудачи он рискует окончательно потерять управление и лидерство в сборной.

Юрий Каминский Алексей Филиппов/РИА Новости

При этом резерв у мужчин значительно ограничен и уровень большинства спортсменов сборной, не говоря о тех, кто находится в региональных командах, значительно отличается от лидеров. В идеале Логинов, Латыпов и Елисеев должны быть освобождены от отбора, два места — разыграны в контрольных гонках и ещё одно остаться на усмотрение старшего тренера, который отдаст его скорее всего Бабикову, которого считает одним из ключевых спортсменов в команде, и полагается на его опыт в эстафетах.

Как защитить команду от протекционизма Шашилова

Во главе женской сборной стоит очень мощный мужик Михаил Шашилов. Видно, что он радеет за общее дело, переживает за результат, но понимает это по-своему. Во-первых, он так и не смог найти замену в тренерском штабе Алексею Волкову, хотя предлагались разные варианты. В итоге Николай Загурский так и остался его единственным помощником, а в его отсутствие, вызванном плановой операцией, помогает Шишилову бывший воспитанник без опыта тренерской работы Алексей Шевченко. Во-вторых, наставник явно хочет делать ставку на тех, кто с ним тренируется.

Он явно не в восторге, что получившая травму на сборе в Раубичах Ульяна Нигматуллина предпочла дальше готовиться под руководством личного тренера, так как ей нужно восстановление и работа в индивидуальном режиме. Кроме того, он предпочёл бы сентябрьские контрольные гонки провести в Сочи и не ехать на чемпионат России вообще, избегая конкуренции с другими группами. Вкатывание его подопечные планируют в Ханты-Мансийске, а группа Куваева будет готовиться в Тюмени.

Ульяна Нигматуллина kaishevauliana_fan/instagram.com

Пока не известно, какую систему отбора он предложит тренерскому совету, но по традиционным критериям последних лет он должен три места разыграть на отборе, освободить Светлану Миронову и Нигматуллину, разыграть три места на отборе и одно оставшееся отдать тем молодым, чьи интересы он последнее время защищает. Руководству же СБР предстоит непростой выбор. С одной стороны, надо уважать мнение старшего тренера, которому в итоге отвечать за результат и избегать сталкивания лбами с тренером второй группы Евгением Куваевым, который вообще не имеет опыта руководства командой на крупных международных стартах. С другой, важно защитить интересы спортсменок, не являющимися воспитанницами Шашилова, но способных принести пользу сборной России. Особенно это касается построения эстафетной команды, которая, похоже, остаётся единственной медальной надеждной для женской сборной.