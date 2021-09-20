16+

Рубрики

Медиа

Архив

Битва за место в сборной началась: в Тюмени стартует чемпионат России
Спорт

Битва за место в сборной началась: в Тюмени стартует чемпионат России

Гонки на лыжероллерах подведут итоги летней подготовки биатлонистов и покажут в каком состоянии находятся лидеры команды
12:21, 21 сентября 2021
Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В сентябре все ведущие биатлонные страны проводят национальные чемпионаты по летнему биатлону. Это важно для подведения итогов летней работы, оценки текущего состояния спортсменов и корректировки подготовки в оставшиеся до сезона два месяца. Российские биатлонисты в Тюмени будут соревноваться в условиях жёстких коронавирусных ограничений, а некоторые лидеры сборной побегут не все гонки. Рассказываем, что стоит ждать от чемпионата страны.

Обжегшись на молоке...

Памятуя о том, как в прошлом году во время летнего чемпионата России по биатлону десятки людей (в основном не спортсмены, а судьи и персонал) заразились коронавирусом, организаторы извелекли урок и сделали соревнования максимально безопасными и приближенными по формату в плане безопасности максимально близкими к Кубку мира. Спортсмены, тренеры и персонал будут закрыты в «пузыре» на «Жемчужине Сибири», болельщикам вход на соревнования будет запрещён, а все участники, в том числе и пресса будут жёстко тестироваться.

В то же время львиная доля сборников не горит желанием бежать в длинной индивидуальной гонке, которая рискует превратиться в разборку спортсменов региональных команд. Из женской сборной группы Михаила Шашилова в ней примут участие только Виктория Сливко и Лариса Куклина по настоянию регионов. Остальные спортсменки приедут позже только к спринтам, а кто-то примет участие, возможно, только в эстафете. У мужчин Александр Логинов не выйдет на старт длинной гонки по семейным обстоятельствам (у него ожидается пополнение в семье), а Евгений Гараничев и Матвей Елисеев по состоянию здоровья. Кстати, все трое пропустили контрольный старт в группе Сергея Башкирова.

Лариса КуклинаЛариса Куклинаkuklinalara/instagram.com

В связи с такой ситуацией руководству СБР стоит рассмотреть в будущем вопрос либо замены индивидуальной гонки на суперспринт, либо проведение её в усечённом формате (дистанция на четверть короче, а за промах вместо минуты добавляется 45 секунд), как это делали на чемпионатах Италии и Германии. Кроме того важным вопросом на повестке дня станет тренерский совет, где будут рассмотрены критерии отбора в национальную команду. Старшие тренеры Шашилов и Юрий Каминский говорят об отборах расплывчато, но судя по их настрою они хотели бы получить большую свободу действий и возможность продвинуть в состав тех спортсменов, которые у них тренировались. Особенно это касается молодёжи, которая в силу недостатка опыта может хуже подвестись к отборам, чем ветераны.

Две равные группы и опасная конкуренция

После конфликта Матвея Елисеева с Каминским и его перехода в группу Башкирова две мужских команды по сути уравнялись по силам, что обещает жаркую конкуренцию на отборочных стартах. Не исключён вариант, что подопечных Башкирова может оказаться в команде не меньше, чем воспитанников Каминского (Елисеев и Логинов освобождены, а Гараничев умеет настраиваться на отборы). Кроме того у последнего в группе на сборе в Сочи Антон Бабиков и Эдуард Латыпов переболели энтероинфекцией и сейчас их состояние под вопросом.

С другой стороны козырем Каминского может стать прогресс молодёжи. Карим Халили отлично провёл международные старты, где дважды был вторым в компании мировой элиты, а Даниил Серохвостов выиграл контрольную непосредственно перед отъездом на чемпионат России. Не сработавшись сразу с несколькими ветеранами, Каминский имеет шанс их «умыть» за счёт роста молодёжи, если один-два парня совершат в этом сезоне такой же рывок, как Латыпов в прошлом, но в случае неудачи он рискует окончательно потерять управление и лидерство в сборной.

Юрий КаминскийЮрий КаминскийАлексей Филиппов/РИА Новости

При этом резерв у мужчин значительно ограничен и уровень большинства спортсменов сборной, не говоря о тех, кто находится в региональных командах, значительно отличается от лидеров. В идеале Логинов, Латыпов и Елисеев должны быть освобождены от отбора, два места — разыграны в контрольных гонках и ещё одно остаться на усмотрение старшего тренера, который отдаст его скорее всего Бабикову, которого считает одним из ключевых спортсменов в команде, и полагается на его опыт в эстафетах.

Как защитить команду от протекционизма Шашилова

Во главе женской сборной стоит очень мощный мужик Михаил Шашилов. Видно, что он радеет за общее дело, переживает за результат, но понимает это по-своему. Во-первых, он так и не смог найти замену в тренерском штабе Алексею Волкову, хотя предлагались разные варианты. В итоге Николай Загурский так и остался его единственным помощником, а в его отсутствие, вызванном плановой операцией, помогает Шишилову бывший воспитанник без опыта тренерской работы Алексей Шевченко. Во-вторых, наставник явно хочет делать ставку на тех, кто с ним тренируется.

Он явно не в восторге, что получившая травму на сборе в Раубичах Ульяна Нигматуллина предпочла дальше готовиться под руководством личного тренера, так как ей нужно восстановление и работа в индивидуальном режиме. Кроме того, он предпочёл бы сентябрьские контрольные гонки провести в Сочи и не ехать на чемпионат России вообще, избегая конкуренции с другими группами. Вкатывание его подопечные планируют в Ханты-Мансийске, а группа Куваева будет готовиться в Тюмени.

Ульяна НигматуллинаУльяна Нигматуллинаkaishevauliana_fan/instagram.com

Пока не известно, какую систему отбора он предложит тренерскому совету, но по традиционным критериям последних лет он должен три места разыграть на отборе, освободить Светлану Миронову и Нигматуллину, разыграть три места на отборе и одно оставшееся отдать тем молодым, чьи интересы он последнее время защищает. Руководству же СБР предстоит непростой выбор. С одной стороны, надо уважать мнение старшего тренера, которому в итоге отвечать за результат и избегать сталкивания лбами с тренером второй группы Евгением Куваевым, который вообще не имеет опыта руководства командой на крупных международных стартах. С другой, важно защитить интересы спортсменок, не являющимися воспитанницами Шашилова, но способных принести пользу сборной России. Особенно это касается построения эстафетной команды, которая, похоже, остаётся единственной медальной надеждной для женской сборной.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео