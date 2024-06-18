Баскетболистка выступила в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде Баскетболистка Беглова: нужно болеть за россиян на Олимпиаде в Париже

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Елена Беглова

Российские спортсмены, которые будут принимать участие в Олимпиаде в Париже, нуждаются в поддержке сограждан, заявила в беседе с «Газетой.Ru» шестикратная чемпионка России по баскетболу, трехкратная победительница Евролиги Елена Беглова. Она также добавила, что каждый из участников мероприятия является профессионалом своего дела.

Всего лишь 14 российских спортсменов на данный момент допущены до участия в Олимпийских играх — 14 человек! И нужно болеть за каждого из них, поддерживать. Эти люди прошли длинный путь к Олимпиаде. <...> Поэтому им надо ехать на Игры, а нам — болеть за наших, — уточнила Беглова.

Баскетболистка обратила внимание, что хотела бы выступать за страну под национальным флагом. Но даже в нейтральном статусе спортсмены готовы защищать честь России, подчеркнула она.

Руководство МОК в конце февраля 2022 года предложило международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако позднее было решено допустить спортсменов на Олимпиаду, но лишь в нейтральном статусе. Сами состязания пройдут в Париже в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили ранее заявил, что не понимает правила допуска россиян на Олимпийские игры 2024 года. Он также назвал предстоящие состязания политическим инструментом.