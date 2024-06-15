В Федерации спортивной борьбы России высказались о списке на Олимпиаду Президент ФСБР Мамиашвили: Олимпиада стала политическим инструментом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Мамиашвили

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что не понимает, по каким критериям был сформирован список российских спортсменов, получивших допуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе. По его словам, которые приводятся на сайте ФСБР, Игры стали политическим инструментом.

Совершенно не понятно, по каким критериям был сформирован этот список и является ли он окончательным. Комментировать пока нечего, ждем разъяснений из Объединенного мира борьбы (UWW), — сообщил Мамиашвили.

Ранее сегодня, 15 июня, Международный олимпийский комитет опубликовал первый список из допущенных до Олимпиады в Париже спортсменов из России. Пока речь идет о 14 атлетах, которые будут выступать в нейтральном статусе. Отмечается, что среди них борцы.

19 марта сообщалось, что Международный олимпийский комитет не будет учитывать медали, завоеванные российскими и белорусскими спортсменами на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ранее МОК выпустил заявление «против политизации спорта», в котором призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дру

До этого олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала NEWS.ru, когда российских спортсменов вернут на международные соревнования. Она считает, что это зависит от хода спецоперации и от того, как себя будет вести украинская сторона. Если Россия подпишет мирное соглашение, завтра все будут участвовать во всех соревнованиях с гимном и флагом, считает Журова.