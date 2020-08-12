Авербух поддержал Плющенко, к которому перешла Косторная

https://static.news.ru/photo/db22e946-dd26-11ea-9c53-fa163e074e61_660.jpg Илья Авербух Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Илья Авербух поддержал своего коллегу Евгения Плющенко после перехода к последнему чемпионки Европы 2020 года Алёны Косторной. Фигуристка ушла от тренера Этери Тутберидзе.

Авербух считает, что Плющенко «всё правильно делает» — он развивает свою академию. Правил он не нарушал.

В данном случае есть отличное выражение: "Не можешь противостоять движению — возглавь его". Но должны быть правила, — заявил чемпион мира по фигурному катанию газете «Спорт-Экспресс».

Серебряный призёр Олимпиады уверен, что переходы — это дело фигуристов и их наставников, но в то же время он удивлён молчанием по этому поводу тренеров. Так уже доходит до того, что спортсмены переходят группами и вне всяких сроков трансферного окна.

Авербух считает, что пора по этому поводу поднять дискуссию и находить способы урегулирования процесса. Иначе наступит время, когда тренер просто будет бояться идти на каток, потому что фигуристы будут его шантажировать уходами. Это также даёт повод обидеться на нагрузки, которые спортсмену даёт тренер и распространить про него дурную славу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в этом межсезонье Евгений Плющенко знатно пошумел. За несколько месяцев он лишил лучшего тренера этого сезона Этери Тутберидзе целого ряда учеников и даже наставника.