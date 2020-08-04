В этом межсезонье Евгений Плющенко знатно пошумел. За несколько месяцев он лишил лучшего тренера этого сезона Этери Тутберидзе целого ряда учеников и даже наставника. К двукратному олимпийскому чемпиону в том числе присоединились Александра Трусова и Алёна Косторная. Но это далеко не первая ситуация, в которой некогда сильнейший фигурист в России выступает в качестве антигероя. Как и при каких обстоятельствах Плющенко стал главным злодеем в фигурном катании — рассказывает NEWS.ru.

Битва с Ягудиным

Всё началось ещё в бытность Плющенко-фигуриста. Это сейчас считается главной ледовой битвой — противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Но то, что происходило между Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным в начале нулевых не идёт ни в какое сравнение с битвой учениц Тутберидзе.

С первых же дней, как только в 1994-м году 11-летний мальчик Евгений Плющенко приехал из Волгограда к Алексею Мишину (Ягудин уже занимался в группе заслуженного тренера), началась борьба между двумя фигуристами, которая, к слову, в менее очевидной форме продолжается и по сей день. Что только не вбирало в себя это противостояние: борьбу за внимание Мишина, страсти на международных стартах, громкие переходы (трансфер Ягудина к Тарасовой), магический Солт-Лейк-Сити, бесконечная череда взаимных упрёков и колкостей.

Алексей Ягудин в Солт-Лейк-Сити Jun Tsukida/AFLO/Global Look Press

По сути, конфликт с Ягудиным и стал отправной точкой в формировании негативного образа спортсмена. Однако даже с уходом главного соперника из большого спорта ситуация не изменилась. Наоборот, спустя несколько лет произойдёт инцидент, который окончательно ударит по имиджу спортсмена.

Предопределённое золото

Плющенко несколько раз возвращался в большой спорт, но мощнее всего получилось на Олимпийских играх в 2014 году.

Эта история берёт своё начало с момента (а если быть точным, то это лишь одно из начал), когда на чемпионате мира в Канаде в 2013 году, где разыгрывались олимпийские лицензии, российский фигурист Максим Ковтун провалил соревнования, заняв итоговое 17 место. Таким образом, на домашней Олимпиаде от мужчин-одиночников имел право выступать только один спортсмен. Кто именно — должно было решиться по итогам выступления на двух предолимпийских соревнованиях: на чемпионате России и на чемпионате Европы.

На чемпионате России победу одержал Максим Ковтун, обогнав Плющенко. А вот европейский старт молодой фигурист провалил (занял только пятое место), Евгений же вообще на него не поехал. Да и зачем было ехать — эти старты имели формальный характер, судьба участника олимпийских соревнований была предопределена намного раньше.

Евгений Плющенко и Алексей Мишин. Сочи. 2014 Александр Вильф/РИА Новости

Федерация, опасаясь за будущее сочинской Олимпиады, в которой нашей сборной было необходимо золото как минимум в командном зачёте, придумала гениальный план: заявить на командные соревнования одного спортсмена, более опытного (Плющенко), а на индивидуальные — другого, более молодого (Ковтуна). Чтобы всё прошло гладко и без сбоев, федерация ещё до чемпионата России внесла поправки, которые в любом случае позволяли бы поехать Евгению на Олимпиаду (да-да, поправки наше всё).

В итоге всё прошло практически по плану федерации. Плющенко принял участие в командном зачёте, взял золото и снялся с индивидуальных соревнований за секунду до старта. Правда, заменять его было некем. Впрочем, тогда это мало кого волновало — главное дело было сделано.

Политический след

Но и за пределами катка и спорта Плющенко умел удивлять общественность. Хотя с такой супругой, как Яна Рудковская, разве могло быть по-другому.

Если говорить об историях из прошлого, то в 2007 году он привлёк к себе внимание тем, что стал депутатом питерского Законодательного собрания от «Справедливой России» (в тот период участие бывших спортсменов в политике не было таким активным). Свой парламентский мандат он сдал уже через два года, но от политики полноценно так и не отдалился.

Совсем недавно Плющенко, на ряду со своими коллегами по цеху, поддержал поправки в Конституцию. На своей странице в Instagram он выложил ролик, в котором призвал проголосовать за нововведение. Каков был эффект, вы помните сами. Однако Плющенко — человек, который умеет держать удар. На критику со стороны Навального, который осудил поведение спортсмена, фигурист ответил приглашением на ринг. Бой, на который уже чуть ли не делались ставки, так и не состоялся. Но шума эта история в информационном пространстве наделала много.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Похищение» детей

Однако все эти истории не идут ни в какое сравнение с тем, что происходит сейчас вокруг Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион в 2017 году решил открыть академию «Ангелы Плющенко» и стать тренером. Казалось бы, что в этом такого? Подобный процесс является обычным явлением и наблюдается в любом виде спорта. И поначалу, действительно, всё было спокойно: Плющенко тренировал детей, своего сына, а ещё иногда к нему переходили достаточно известные фигуристы (самая известная из них — олимпийская чемпионка Аделина Сотникова), которые спустя небольшой период времени объявляли о завершении карьеры.

Но всё изменилось в мае 2020 года, когда двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова ушла от Этери Тутбердзе к главному «Ангелу». Сенсационный трансфер стал отправной точкой в последующих переходах из одной группы в другую. За три неполных месяца к Плющенко присоединилось семь учеников Тутберидзе. В том числе и тренер Сергей Розанов. Последний на данный момент переход особенно шокировал общественность. Свой спортивный путь чемпионка Европы и главное открытие этого сезона Алёна Косторная решила продолжить с двукратным олимпийским чемпионом.

Алена Косторная Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Конечно, сами по себе переходы не являются чем-то криминальным. Однако Плющенко подозревают в нечистом переманивании спортсменов. Главное, что он может дать здесь и сейчас сильнейшим фигуристкам, таким как Трусова и Косторная, это спонсорские соглашения. Откройте Instagram Трусовой, сами поймёте, что процесс уже запущен.

А ещё Плющенко, не стесняясь, обсуждает недостатки в работе своих коллег. Когда только к нему присоединилась Трусова, он отметил, что предстоит большой объём работы, так как «русская ракета» сильно отстаёт во многих показателях. Мимо Косторной он тоже не прошёл. Плющенко не поскупился на лестные комментарии в адрес программ, которые ей поставили прежние наставники. «Это просто ужас!», — сказал тренер.

Плющенко, который и без того обладал внушительным списком недоброжелателей, сейчас, кажется, настроил против себя абсолютно всех. Пожалуй, это не лучшая заявка для начинающего тренера. Хотя, наш герой похоже привык действовать вопреки мнениям окружающих.