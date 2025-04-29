«25 лет ждала»: Журова о золотой медали на Олимпиаде в Турине Депутат Журова заявила, что вернулась в спорт ради золота Олимпиады в Турине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что возобновила спортивную карьеру ради золотой медали Олимпиады в Турине в 2006 году. Она призналась, что ждала эту победу 25 лет.

Олимпиада в Турине была яркой. Моя победа, само собой. Она же моя, любимая. Я ждала ее 25 лет карьеры. Радовалась за каждую медаль ребят: Светы Ишмуратовой, Жени Плющенко, Татьяны Навки и Романа Костомарова, Максима Маринина и Татьяны Тотьмяниной, наши конькобежки взяли бронзовую медаль в командной гонке, тогда это было сенсацией. Были красивые и яркие победы, — сказала Журова.

Она отметила, что ей было легко возвращаться в спорт после рождения ребенка. Журова отметила, что единственной проблемой был сброс веса. В первое время спортсменка тренировалась с юниорами.

Все на тебя смотрят, думали, пришла сумасшедшая тетка, у нее нет никаких шансов. Первые два месяца я тренировалась с юниорской сборной. Столько пропустив, сразу невозможно показывать те результаты, которые были у девчонок во взрослой сборной. Я человек не гордый, поэтому большое спасибо тем ребятам, за спинами которых я провела два месяца своей подготовки. Потом я уже вышла на лидирующие позиции, они начали за мной кататься, и потихоньку, через три месяца после возвращения, я стала чемпионкой России. Дальше меня было не остановить. Мечта должна была сбыться на пятой Олимпиаде, — добавила Журова.

Ранее Журова сообщила, что Международные федерации лыжных гонок, биатлона, легкой атлетики и санного спорта на данный момент выступают категорически против возвращения россиян на международные соревнования. Она отметила, что в зимних видах спорта сильно скандинавское лобби, а ситуация в легкой атлетике осложнена допинговыми скандалами.