Журова назвала главные русофобские спортивные федерации Депутат Журова: федерации лыжных гонок и биатлона не хотят видеть россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Международные федерации лыжных гонок, биатлона, легкой атлетики и санного спорта на данный момент выступают категорически против возвращения россиян на международные соревнования, заявила в интервью с NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она отметила, что в зимних видах спорта сильно скандинавское лобби, а ситуация в легкой атлетике осложнена допинговыми скандалами.

В лыжах и биатлоне сильное скандинавское лобби. Пока не вернулась легкая атлетика, где двойное ограничение. Началось с допинга и дорожной карты по восстановлению по части допинговых скандалов, потом это продолжилось с политической точки зрения. Я знаю, что очень тяжело договориться в санном спорте, потому что там президент федерации из Прибалтики, — сказала Журова.

Депутат возмутилась поведению некоторых руководителей международных федераций. По ее мнению, такие люди должны быть над схваткой и отстаивать интересы спортсменов.

Тогда не иди туда работать, если политики твоей страны на тебя воздействуют. Слышала от некоторых, как говорят: я не могу вернуться в свою страну, понимаю, что русских надо допускать, особенно детей, молодежь, которая не имеет отношения к этим процессам. Но даже 12–15-летних не допускают по национальному признаку. Как тогда вы возглавляете международные федерации, когда вы должны ровно относиться ко всем? А вы боитесь своих политиков и жителей вашей страны. При чем здесь интересы страны и мирового спорта? Почему спорт надо использовать как площадку выяснения отношений с Россией? — добавила Журова.

Ранее сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган выступил за участие России в Олимпийских играх. Он заявил, что российские спортсмены должны быть на соревнованиях с флагом страны.