17-летняя россиянка пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос» Теннисистка Мирра Андреева одолела Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Фото: Jon Bromley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мирра Андреева

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2024. 17-летняя спортсменка сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Противостояние теннисисток продлилось два часа 29 минут и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу россиянки. При этом белоруску по ходу матча беспокоили боли в животе, она брала медицинский тайм-аут.

В полуфинале Андреева сыграет с представительницей Италии Ясмин Паолини, которая также впервые в карьере вышла в 1/2 финала турниров «Большого шлема». Итальянка в трех сетах победила четвертую ракетку мира казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину.

В конце мая имя другой российской теннисистки попало на страницы газет. 25-летняя Анна Калинская подтвердила роман со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который в начале года победил на Открытом чемпионате Австралии.

До этого россиянин Андрей Рублев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде со счетом 4:6, 7:5, 7:5. По словам россиянина, он даже не представлял, что сможет выиграть этот турнир. Рублев рассказал о «некоторых проблемах со здоровьем» и поблагодарил врачей, которые помогли показать ему достойный теннис.