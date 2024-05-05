Россиянин победил в теннисном турнире «Мастерс» в Мадриде Андрей Рублев второй раз выиграл теннисный турнир «Мастерс» в Мадриде

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Андрей Рублев

Россиянин Андрей Рублев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде со счетом 4:6, 7:5, 7:5. Российский спортсмен уже был победителем этих соревнований в одиночном разряде в 2023 году в Монте-Карло.

На счету Рублева также три поражения в турнире «Мастерс». Теннисист после окончания соревнований на корте признался, что не верил в свою победу. Он подчеркнул, что этим титулом гордится в карьере больше всего. По словам спортсмена, он даже не представлял, что сможет выиграть этот турнир. Рублев рассказал о «некоторых проблемах со здоровьем», и поблагодарил врачей, которые помогли показать ему достойный теннис.

На счету 26-летнего Рублева 16 побед на турнирах под эгидой ATP в одиночном разряде. Он является восьмой ракеткой мира. Его сопернику Оже-Альяссиму 23 года, в рейтинге ATP он занимает 35-ю позицию после пяти побед. Турнир в Мадриде относится к категории «Мастерс» и проводится на грунте. Призовой фонд — более €7,8 млн.

В начале января Рублев победил финна Эмиля Руусувуори в финале турнира ATP, который проходил в Гонконге. Призовой фонд этих соревнований превышал $661 тысячу. Из россиян его в 1996 году выиграл Андрей Ольховский в парном разряде.