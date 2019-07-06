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Обвинения в продаже голосов при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года в отношении Александра Попова и Сергея Бубки надуманы, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Он выразил уверенность, что этическая комиссия МОК проведёт тщательное расследование. Я хорошо и давно знаю и Сашу, и Сергея как честнейших ребят, поэтому не могу в это поверить, — сказал...