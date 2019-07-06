Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) опубликовала видео легкоатлетического забега, проходившего в Японии.
Атлетика для всех. Даже в 102 года, — говорится в официальном Twitter-аккаунте организации.
Athletics is for everyone.— IAAF (@iaaforg)
Even at 102 years old
pic.twitter.com/5s96UUMnEz 5 июля 2019 г.
В мероприятии принял участие 102-летний мужчина, он стартовал позже соперников и последним добежал до финишной черты. Болельщики, присутствовавшие на трибунах, аплодировали возрастному легкоатлету.
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