Фото: iaaforg/Twitter

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) опубликовала видео легкоатлетического забега, проходившего в Японии.

Атлетика для всех. Даже в 102 года, — говорится в официальном Twitter-аккаунте организации.

В мероприятии принял участие 102-летний мужчина, он стартовал позже соперников и последним добежал до финишной черты. Болельщики, присутствовавшие на трибунах, аплодировали возрастному легкоатлету.

Ранее News.ru писал, что скончалась четырёхкратная чемпионка Европы по баскетболу Равиля Прокопенко (Салимова).

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