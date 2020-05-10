Зюганов пообещал разобраться с задержанием коммунистов в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/aab2ea84-92c3-11ea-9cf7-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался комментировать задержание членов партии на акции в центре Москвы. Он пообещал разобраться в ситуации.

Политик отметил, что День Победы для него является главным праздником. По его словам, люди должны исходить из того, что этот день для всех: политиков, силовиков и чиновников, передаёт РИА Новости.

Я не буду это комментировать, я поручил нашим разобраться в чем дело... Разберёмся, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, на Пушкинской площади Москвы сотрудники полиции задержали нескольких депутатов столичной Думы от КПРФ. Они вышли на акцию в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Позднее выяснилось, что у них были спецпропуска, а задержание проходило с нарушениями.