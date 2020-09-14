Зюганов одобрил отмену конкурса на лучшую концепцию использования мавзолея

https://static.news.ru/photo/dba6ba16-f6c4-11ea-8d46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Союз архитекторов России принял правильное решение, отменив вызвавший большой резонанс конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Они (Союз архитекторов. — NEWS.ru) отменили конкурс, на мой взгляд, абсолютно правильно, — цитирует его ТАСС.

Зюганов добавил, что такие конкурсы не нужно объявлять. По его мнению, Мавзолей Ленина — не просто усыпальница, «это — святилище».

Люди не позволят надругаться над Красной площадью и нашим историческим мемориалом, — добавил глава КПРФ.

NEWS.ru сообщал, что Союз архитекторов России организовал конкурс на лучшую концепцию по использованию мавзолея после того, как тело Ленина всё-таки будет захоронено. Мероприятие запущено с целью сформировать банк идей по реиспользованию мавзолея. Работы должны были оценивать министр культуры РФ Ольга Любимова, гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.