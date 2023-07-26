Зоолог рассказал, как не умереть от укуса ядовитого паука Зоолог Глазков посоветовал прижечь укус паука, чтобы разрушить яд

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Укусы паука каракурта очень болезненные и могут привести к летальному исходу, рассказал NEWS.ru зоолог Павел Глазков. Он отметил, что по токсичности их яд мощнее, чем у гадюки, поэтому укус нужно прижечь, чтобы избежать смерти.

В отличие от змеи пауки кусают клешнями, поэтому если вы находитесь далеко от города и понимаете, что вам не смогут быстро оказать медицинскую помощь, укус нужно прижечь, чтобы разрушить яд. Стоит добавить, что каракурты не являются агрессивными животными и обычно кусаются, только чтобы защититься, — рассказал Глазков.

По словам зоолога, этот вид пауков обитает на Урале и юге России. Среди симптомов укуса каракуртов — затруднённое дыхание, сильная слабость, также при аллергии у человека может начаться отек Квинке.

Они обитают в Крыму, так что советую туристам, особенно аллергикам, иметь с собой антигистаминные препараты. Лучше вместо таблеток сделать укол, чтобы средство подействовало сразу, — добавил Глазков.

Ранее в Волгоградской области подросток попал в реанимацию после укуса самого ядовитого в России паука. Членистоногое укусило мальчика в колено, когда он помогал бабушке в огороде. В ведомстве предупредили, что пик укусов каракуртов приходится на июль и август, так как в это время пауки мигрируют.