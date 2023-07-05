Подростка укусил самый ядовитый в России паук В Волгоградской области подросток попал в реанимацию после укуса самого ядовитого в России паука

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В Волгоградской области 13-летний мальчик попал в реанимацию после укуса паука каракурта, сообщает Комитет здравоохранения региона в Telegram-канале. Ядовитый паук укусил подростка в колено, когда тот помогал бабушке в огороде.

13 летний мальчик помогал бабушке в огороде, в левое колено укусил паук черного цвета, через 15-20 минут у ребенка появилась выраженная боль в левой ноге, далее в животе, спине, жжение и боль в груди, — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшего доставили в Волжскую детскую больницу, однако позже перевели в Центр острых отравлений городской больницы 25, где его отправили в реанимационное отделение. На данный момент состояние подростка оценивается как средне тяжелое.

В ведомстве предупредили, что пик укусов ядовитых пауков приходится на июль и август, так как в это время каракурты мигрируют. Распознать укус можно по жгучей боли в месте укуса, которая распространяется на другие части тела и органы. Позже появляется озноб, боли в груди, животе и конечностях, а также резкая слабость.

Ранее стало известно, что на территории Ростовской области резко увеличилось количество змей и ядовитых пауков-каракуртов, которые ранее встречались на границе с Калмыкией и на побережье Таганрогского залива. Ученые объяснили это изменениями в составе фауны.