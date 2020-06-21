Журналисты назвали причину задержания Верзилова

https://static.news.ru/photo/c29d3fb6-b3f0-11ea-b909-fa163e074e61_660.jpg Петр Верзилов (архивное фото) Фото: petyaverzilov/instagram.com

Силовики считают, что активист и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов разместил экстремистскую информацию. Причиной могла стать публикация в соцсети.

В ней была цитата из песни украинского исполнителя, передаёт РЕН ТВ. При этом журналисты не уточнили, строчки из чьей именно песни были в посте.

Накануне в Instagram активиста появилась история с цитатой из песни украинского артиста Захара Мая «Когда наши танки въедут в Москву».

Как писал NEWS.ru, десять неизвестных мужчин утром 21 июня выломали дверь квартиры, в которой проживает издатель «Медиазоны» и участник группы Pussy Riot Пётр Верзилов. В настоящее время сам мужчина не выходит на связь.

Верзилов сообщил журналистам о том, что его дверь ломают, в 07:16 мск. После этого его знакомые и сотрудники СМИ пытались дозвониться до него, но безуспешно.

Позднее корреспонденты приехали домой к активисту. Они убедились, что дверь действительно выломана. По поводу инцидента с журналистами поговорила соседка Верзилова по лестничной клетке. Женщина рассказала, что к активисту утром пришли десять человек. Двое из них были в форме сотрудников правоохранительных органов, отметил другой сосед. Где в настоящее время находится Пётр Верзилов, неизвестно.

Позднее хозяин квартиры, которую снимает Верзилов, прибыл на место события после новостей о взломе. Мужчина долгое время пытался открыть дверь ключом, но безуспешно.

Хозяин квартиры рассказал, что узнал о случившемся из СМИ. После многократных неудачных попыток ему всё же удалось открыть сломанную дверь снаружи. Мужчина вместе с журналистами вошёл внутрь. В квартире никого не было, следов обыска не обнаружено.

Ближайший ОВД к дому Верзилова — «Красносельский». Журналисты позвонили в полицию, однако сотрудники правопорядка ответили, что сегодня задержанных в отдел не приводили.

В пресс-службах московского управления Следственного комитета и Главного управления ведомства на звонки не ответили.

Сам Верзилов по-прежнему не выходит на связь.

Кроме того, обыск проходил в музее современного искусства АРТ4, где ранее организовывались выставки арт-группы «Война», Олега Навального и Pussy Riot. Владелец музея Игорь Маркин отказался присутствовать при этом и связался со своим адвокатом.