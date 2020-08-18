Журналистов премьерского пула вернули в Москву для обследований и изоляции

https://static.news.ru/photo/00e10a0c-e167-11ea-837d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть журналистов из премьерского пула с положительными результатами тестов на коронавирус вернули из Благовещенска в Москву специальным бортом МЧС. Каждого из них отправили на дополнительное обследование.

Ещё 25 репортёров также были доставлены в столицу. Они относятся к «контактной» группе, поэтому их отправили на самоизоляцию на 14 дней. Во время полёта журналисты просидели на борту в специальных костюмах, используя индивидуальные средства защиты. Все те, у кого результаты теста были отрицательными, получили постановления о самоизоляции по месту проживания. Им измерили температуру, на выходе с трапа репортёров дезинфицирующими средствами. Затем журналистов посадили в микроавтобусы и развезли по домам.

Членов премьерского пула с положительными результатами вывели с борта последними и отправили в больницу. Во время полёта за их состоянием следили врачи.

Первая часть репортёров из пула вернулась в Москву накануне. Их доставили в столицу из Петропавловска-Камчатского. В первой группе были журналисты с положительными результатами, так и «контактные». Остальные члены пула доехали с премьером до финальной точки маршрута — до Благовещенска. Уже в столице Амурской области стало известно о новых возможных случаях заражения. После этого репортёров отправили в Москву, сообщает ТАСС.

Вероятные заболевания журналистов никак не сказались на маршруте премьера. Его дальневосточное турне началось 13 августа, а завершилось 18-го числа.

Мишустин при этом переболел COVID-19 в конце апреля. Тогда его обязанности временно исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов. 19 мая главу кабмина выписали из стационара, и он приступил к работе. При этом он рассказывал, что не знает, как подхватил коронавирус, а излечиться от заболевания ему было непросто. По словам Мишустина, «вирус не выбирает должности» и «очень опасен».

Как писал NEWS.ru, визит премьера на Дальний Восток пришёлся на неудачное время. Всё внимание СМИ, социальных сетей привлечено к Белоруссии. Соответственно, если не считать официоза, то слова и действия главы правительства отошли на второй план. Тем не менее то, что говорил и делал Мишустин во время своей поездки, не теряет важности.