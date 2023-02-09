Осужденного за госизмену журналиста уволили из Роскосмоса Журналиста Сафронова уволили из Роскосмоса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Сафронов

Иван Сафронов, осужденный на 22 года колонии за госизмену, уволен с должности советника генерального директора Роскосмоса в соответствии со вступившим в силу приговором суда, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации. Там уточнили, что Сафронов оставался сотрудником корпорации с момента задержания, но зарплату не получал, так как в табеле учета рабочего времени проставлялись неявки.

Иван Сафронов уволен по пункту 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации — в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, — отметили в Роскосмосе.

4 сентября прошлого года Мосгорсуд огласил приговор Сафронову на закрытом заседании. Журналиста приговорили к 22 годам лишения свободы и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. После задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года Сафронов более двух лет находился в московском СИЗО «Лефортово». Его подозревали в передаче гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину файлов, содержащих секретную информацию. 7 декабря Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным приговор, вынесенный Сафронову, тогда как сам журналист назвал приговор абсурдным.