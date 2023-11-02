Жительница Подмосковья в 84 года пережила удаление грыжи размером с мяч Хирург Гулькин: 84-летней жительнице Подмосковья удалили грыжу размером с мяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В хирургическое отделение Балашихинской больницы в Подмосковье поступила 84-летняя женщина с пупочной грыжей размером с мяч, рассказал NEWS.ru заведующий отделением Денис Гулькин. Врач сообщил, что изначально пенсионерка обратилась за помощью к медикам из-за болей в животе.

Поступила 84-летняя женщина с жалобами на сильную боль в животе. Долгое время она страдала пупочной грыжей, но к врачам не обращалась. Грыжа постепенно прогрессировала и, достигнув размера мяча, начала сдавливать внутренние органы, вызывая сильную боль. Под общим обезболиванием медики удалили грыжу и выполнили пластику пупочного кольца, — рассказал Гулькин.

По словам хирурга, если бы женщину оперативно не прооперировали, то произошел бы некроз сдавленного грыжей участка тонкой кишки. Это, в свою очередь, приводит к перитониту — гнойному воспалению, которое в столь почтенном возрасте может закончиться летальным исходом, уточнил Гулькин. Однако все прошло хорошо, пациентку уже выписали и отправили домой. Сейчас пенсионерка находится под амбулаторным наблюдением хирурга.

Ранее доктор медицинских наук, хирург Сергей Лисин сообщил, что в Долгопрудненскую больницу Подмосковья поступил 76-летний москвич с паховой грыжей размером с тыкву. Врач рассказал, что, несмотря на пожилой возраст пациента, врачи решились провести полостную операцию. Хирург отметил, что послеоперационный период протекал гладко. По словам Лисина, на данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.