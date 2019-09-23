https://static.news.ru/photo/da6c233a-de0f-11e9-bb3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Строительство космодрома в Нижегородской области может потребовать расселения двух деревень, в которых проживают несколько десятков человек, заявил генеральный директор компании «КосмоКурс» (оператор объекта) Павел Пушкин.

По его словам, местные жители считают это место своим домом. Поэтому вопрос требует особого внимания, написал он в своём Facebook .

Этих людей надо расселять. С точки зрения государства эти населенные пункты глубоко убыточны и там не развивается инфраструктура. Все ждут, когда они полностью обнулятся, — подчеркнул он.

Кроме того, в радиусе 10 километров от объекта располагаются населённые пункты, в которых при некоторых пусках может быть повышенный уровень шума. Для решения этой проблемы необходимо установить специальные окна. Мнение жителей по этому вопросу станет известно после общественных слушаний, заключил он.

«Космокурс» разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Первый 15-минутный полёт будет совершён в 2025 году. Туристы окажутся в состоянии невесомости на срок 5 минут. Экипаж будет состоять из шести человек и одного инструктора, полёт совершат на высоту около 200 км. Стоимость поездки составит $200–250 тысяч. Для запусков компания построит космодром в Нижегородской области, писал News.ru.