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Житель Южно-Сахалинска сделал Instagram-страницу лужи у своего дома

19:40, 10 сентября 2020
Фото: ya_luzha_u_doma/Instagram.com

В социальной сети Instagram появился аккаунт лужи у дома 10 по улице Тихоокеанская в Южно-Сахалинске. Страница собрала около двух тысяч подписчиков.

Аккаунт ведётся от имени лужи. На подписях под фотографиями говорится, что вода в этом месте собирается уже 25 лет и местные власти не могут решить эту проблему.

Всё началось, когда мне было ещё не так много лет и [глава местного отделения «Единой России»] Андрей Хапочкин пообещал отремонтировать двор <...>. Однако я по-прежнему на своём месте, а Андрей Хапочкин сейчас председатель областной Думы. Затем, несколько лет назад, Сергей Дмитриев обещал отремонтировать наш двор. Сергей Дмитриев теперь председатель городской Думы, а я всё там же. Делайте выводы, — говорится в одной из публикаций.

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Страницу создал житель города Николай после встречи с губернатором Валерием Лимаренко, который иногда ходит по городу. Он рассказал Life, что попытался поговорить с политиком о луже.

Он замечательную идею мне подал, что есть официальный канал в Instagram у губернатора, вот можем туда обратиться — и вам обязательно помогут. А я решил, что зачем делать простое обращение от одного человека, если можно обратиться от всей лужи. Так создал аккаунт. XXI век всё-таки, даже у губернаторов есть Instagram, почему у лужи не может быть? — подчеркнул он.

Мужчина отметил, что практически рос с этой лужей. В последний раз двор ремонтировали ещё в 1986–1987 годы, примерно спустя 10 лет появилась лужа. Она незаметно расширялась и превратилась в головную боль местных жителей.

NEWS.ru писал, что липецкий депутат Станислав Полосин «отремонтировал» дорогу около дома № 27 по улице Папина. После этого местные жители опубликовали видеозапись, на которой в месте ремонта вместо асфальта положены куски резины, напоминающие покрытие, снятое с детской площадки.

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