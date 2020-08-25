Липецкий депутат «починил» дорогу куском резины

Липецкий депутат Станислав Полосин в рамках предвыборной кампании отремонтировал дорогу, однако вместо асфальта на месте были обнаружены куски резины, своим видом напоминавшие снятое покрытие с детской площадки.
Полосин решил
По его словам, работы велись совсем у другого дома и там действительно теперь лежит асфальт.
Ранее NEWS.ru писал, что депутаты из Петрозаводска организовали совещание по причине возникновения лужи во дворе жилого дома. В частности, в ходе него обсуждалась «организация дренажа для дождевых вод».
Так, лужа возникла во дворе дома № 31 на Балтийской улице. В совещании приняли участие представители городской администрации, коммунальных служб, управляющей компании, а также местные жители.
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