Липецкий депутат «починил» дорогу куском резины

https://static.news.ru/photo/47d345a6-e6f8-11ea-b610-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Липецкий депутат Станислав Полосин в рамках предвыборной кампании отремонтировал дорогу, однако вместо асфальта на месте были обнаружены куски резины, своим видом напоминавшие снятое покрытие с детской площадки.

Полосин решил обнародовать фото работ, которые проводились близ дома № 27 по улице Папина. В свою очередь местные жители назвали депутата лжецом и подчеркнули, что таким образом тот пытается привлечь к себе внимание избирателей. Что же касается самого Полосина, он поспешил назвать всё случившееся «провокацией» и усмотрел в реакции общественности происки конкурентов.

По его словам, работы велись совсем у другого дома и там действительно теперь лежит асфальт.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты из Петрозаводска организовали совещание по причине возникновения лужи во дворе жилого дома. В частности, в ходе него обсуждалась «организация дренажа для дождевых вод».

Так, лужа возникла во дворе дома № 31 на Балтийской улице. В совещании приняли участие представители городской администрации, коммунальных служб, управляющей компании, а также местные жители.