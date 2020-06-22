Житель Пскова спрыгнул с моста верхом на велосипеде

https://static.news.ru/photo/60f9d406-b47a-11ea-87c2-fa163e074e61_660.jpg Марк Озеров Фото: roofman88/instagram.com

В Пскове мужчина спрыгнул с тарзанкой с моста в областном центре. При этом он сидел верхом на велосипеде.

Видео с трюком пскович Марк Озеров — так зовут исполнителя прыжка — выложил в своём Instagram. В комментариях к ролику он заявил, что занимается выполнением трюков профессионально.

Для Озерова это далеко не первый трюк. Ранее он призывал всех желающих прыгнуть с тарзанкой с моста в Пскове. После этого некоторые пользователи в комментариях сообщали, что откликнулись на его предложение и остались довольны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что тринадцатилетний москвич, который хотел поразить мать новым трюком, погиб на турнике.