https://static.news.ru/photo/28c96256-197d-11ea-ad3f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард рублей.
В своём объявлении он отметил, что выпущенная в 2016 году монета имеет дефект, делающий её очень редкой.
Очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса, ровно на 90 градусов (редкость именно в повороте на 90 градусов!) — подчеркнул мужчина.
По его мнению, монета должна заинтересовать коллекционеров. При этом он не против обменять товар, однако не уточнил, при каких условиях.
Ранее NEWS.ru писал, что королевский монетный двор Великобритании изготовил самую крупную в истории государства коллекционную золотую монету диаметром 17,5 см, весом 5 кг и номиналом 5 тыс. фунтов стерлингов ($6,4 тыс.).