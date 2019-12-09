https://static.news.ru/photo/28c96256-197d-11ea-ad3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард рублей.

В своём объявлении он отметил, что выпущенная в 2016 году монета имеет дефект, делающий её очень редкой.

Очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса, ровно на 90 градусов (редкость именно в повороте на 90 градусов!) — подчеркнул мужчина.

По его мнению, монета должна заинтересовать коллекционеров. При этом он не против обменять товар, однако не уточнил, при каких условиях.