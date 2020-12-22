Жириновский предложил называть вытрезвители «приютами для уставших»

https://static.news.ru/photo/21f9022a-4437-11eb-82b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал решение Государственной думы, согласно которому в силу вступает закон об открытии вытрезвителей в стране. Глава фракции предложил называть такие медицинские учреждения «приютами для уставших». По мнению Жириновского, такое обозначение вытрезвителей поможет избавить их от негативной коннотации.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы приняли законопроект, в соответствии с которым в стране будет восстановлена система вытрезвителей. В первом чтении правовая норма была одобрена парламентариями ещё в ноябре 2019 года. В законе отмечается, что за органами государственной власти в регионах и органами местного самоуправления следует закрепить полномочия, которые позволят им оказывать помощь гражданам, которые оказались в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Вытрезвители, которые регионы смогут открыть с 1 января, будут платными. Деньги за нахождение в медицинском учреждении будут брать с попавшихся в нетрезвом виде граждан.

Это правильно, потому что до 50 тысяч человек мы теряем в год — замерзают и погибают на улицах. Правда, мы бы предложили другое название, без негативной коннотации. Например, приют для уставших, — написал лидер ЛДПР в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, Жириновский заявил, что медицинские одноразовые маски быстро рвутся и не дают дышать. Он добавил, что помощник даст ему новое изделие, а это отвезёт в китайское посольство.