Жена Суровикина хочет судиться с теми, кто записал ее в розыск Адвокат Сапегин: жена Суровикина хочет подать в суд из-за сообщений о розыске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Супруга генерала Сергея Суровикина Анна хочет подать в суд на распространителей фейковой информации о ее многолетнем розыске, сообщил в беседе с URA.RU юрист Анджей Сапегин. По его словам, сейчас женщина ждет разъяснений от полиции. Информацию о том, что Анна Суровикина с 2016 года объявлена в Международный розыск в связи с совершением преступления за пределами России, ранее распространил Telegram-канал INFOPRESSA.

Я там особых проблем не вижу, доверительнице сказал, что можно на это вообще не обращать внимания. Но поскольку она настояла, мы соответствующие запросы подготовили и направили в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто, зачем и почему пытался такого рода информацию получить. С точки зрения объективности это, разумеется, полнейший абсурд. Я думаю, что это просто недоброжелатели хотят скомпрометировать, причем без фактуры, — сказал юрист.

Он отметил, что опубликованные в Сети данные имеют ряд ошибок и неточностей с точки зрения российского законодательства. Сапегин уточнил, что для принятия решения о возбуждении уголовного дела в России требуется трое суток и десять суток для особо сложных случаев, однако по данным, которые указаны в распространенной карточке, с момента объявления в розыск прошло семь лет. По словам юриста, с высокой долей вероятности его подопечная будет подавать иск о защите чести и достоинства.

Ранее суд отклонил иск актера Данилы Козловского, поданный против главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Артист обвинял общественника в клевете после того, как Бородин потребовал проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. Причиной отказа в возбуждении дела стало то, что иск был оформлен с нарушениями.