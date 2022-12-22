Желающим выглядеть моложе посоветовали есть ростки растений Диетолог Дюваль посоветовала желающим выглядеть моложе есть ростки растений

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Желающим выглядеть моложе и хорошо себя чувствовать нужно включить в свой ежедневный рацион пророщенные семена разных растений, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Анжелика Дюваль. Для этого, по словам специалиста, подойдут пшеница, ячмень, люцерна, клевер и даже редис. Их ростки содержат большое количество антиоксидантов, включая хлорофилл, который присущ зеленым растениям, пояснила медик.

Когда семечко только прорастает, в нем присутствует весь ассортимент витаминов, минеральных веществ, кислот, а также жиры. То есть это как живая витаминная добавка. Там большое количество антиоксидантов и тот же хлорофилл, который присущ зеленым растениям. Все это необходимо нам для омоложения на клеточном уровне, — сказала Дюваль.

Диетолог подчеркнула, что ростки также полезны для иммунной системы человека, а люди, которые их употребляют энергичны, меньше болеют и быстрее восстанавливаются.

Диетолог Ирина Писарева ранее заявила, что полный отказ от рафинированного сахара способствует избавлению от лишнего веса, а также замедляет старение кожи. Эксперт добавила, что при отказе от сахара улучшается состояние сосудов и снижается риск диабета. Он призвала употреблять необходимое количество глюкозы через фрукты, овощи и орехи.