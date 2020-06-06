Мурашко: в РФ ждут возобновления плановых операций и косметических процедур

Россияне больше всего ждут возобновления плановых хирургических операций, а также косметических и пластических процедур. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В отрасли здравоохранения поэтапно «возвращают к функционированию высокотехнологичную помощь»,
Кроме того, по словам главы Минздрава, остаются востребованными услуги по восстановлению фертильности у пациентов, страдающих разными формами бесплодия. Он отметил, что женщины ожидают этого «для того, чтобы всё- таки вернуться и ощутить радость материнства».
Тем не менее, подчеркнул Мурашко, к возобновлению оказания медицинской помощи следует относиться с осторожностью. Соответствующие решения необходимо принимать в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. Если же пока сохраняются какие-либо опасения, «всегда нужно взвешивать пользу и риск», сказал министр.
Кроме этого, как писал NEWS.ru, глава Минздрава рассказал о планах по вакцинации россиян от гриппа. По его словам, сейчас производители ведут работу по созданию необходимого числа препаратов.
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