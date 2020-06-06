Мурашко: в РФ ждут возобновления плановых операций и косметических процедур

https://static.news.ru/photo/2770ba88-a7fa-11ea-a354-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне больше всего ждут возобновления плановых хирургических операций, а также косметических и пластических процедур. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В отрасли здравоохранения поэтапно «возвращают к функционированию высокотехнологичную помощь», заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, по словам главы Минздрава, остаются востребованными услуги по восстановлению фертильности у пациентов, страдающих разными формами бесплодия. Он отметил, что женщины ожидают этого «для того, чтобы всё- таки вернуться и ощутить радость материнства».

Тем не менее, подчеркнул Мурашко, к возобновлению оказания медицинской помощи следует относиться с осторожностью. Соответствующие решения необходимо принимать в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. Если же пока сохраняются какие-либо опасения, «всегда нужно взвешивать пользу и риск», сказал министр.

Кроме этого, как писал NEWS.ru, глава Минздрава рассказал о планах по вакцинации россиян от гриппа. По его словам, сейчас производители ведут работу по созданию необходимого числа препаратов.