Глава Минздрава назвал период вакцинации от гриппа

https://static.news.ru/photo/83d24b24-a7f6-11ea-9829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о планах по вакцинации граждан от гриппа. По его словам, в настоящий момент производители ведут работу по созданию необходимого числа препаратов.

Он отметил, что вакцины могут начать ставить в августе. Правительство уже подписало все необходимые документы.

Мы планируем, что в августе месяце начнутся поставки и начнётся вакцинация. Конечно, с учётом коронавирусной инфекции лучше это начать раньше, до периода подъёма заболеваемости. И конечно, это лучше делать заблаговременно, — добавил он в эфире телеканала «Россия 24».

Мурашко сказал, что при планировании этого периода следует ориентироваться на тёплое время года.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболевший коронавирусом может быть одновременно болен гриппом. По её словам, вторая волна нового коронавируса может пройти осенью вместе с гриппом. В Роспотребнадзоре прорабатывают вопрос защиты людей от этих инфекций.