Попова: человек может заразиться гриппом и коронавирусом одновременно

https://static.news.ru/photo/e31c1a7c-a267-11ea-8c51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболевший коронавирусом может быть одновременно болен гриппом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Такие литературные данные есть о том, что могут выделяться от одного больного оба вируса: и вирус гриппа — это вот зимние находки наших китайских коллег и в других государствах, — и гриппа, и COVID-19 вместе. И тогда это, конечно, тяжёлое течение, — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, вторая волна нового коронавируса может пройти осенью вместе с гриппом. В Роспотребнадзоре прорабатывают вопрос защиты людей от этих инфекций.

NEWS.ru писал, что сила второй волны коронавируса будет зависеть от наличия в стране вакцины. Об этом заявила заведующая инфекционным отделением УКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Маскютов рассказал, что разрабатываемую вакцину от COVID-19 можно будет закапать в нос. Он подчеркнул, что сейчас препараты проходят доклинические исследования на предмет эффективности и безвредности.