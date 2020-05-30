Попова: вторая волна коронавируса совпадёт с эпидемией гриппа

https://static.news.ru/photo/b864e302-a25a-11ea-ad5d-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Вторая волна COVID-19 может наступить осенью и пройти параллельно с эпидемией ОРВИ и гриппа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, это может обусловить более тяжёлое течение болезни.

Мы считаем одним из самых вероятных сценариев развития — это вторая волна в период подъёма острых респираторных вирусных инфекций. Вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период, и мы опасаемся на сегодня, будет ли он давать микс-инфекцию с другими респираторными инфекциями, — приводит её слова «Интерфакс».

По мнению Поповой, этот прогноз вынуждает поторопиться с вакцинацией от гриппа в этом сезоне. Как считает главный санитарный врач России, вакцинация не убережёт от коронавируса, однако позволит не заболеть гриппом, а значит, снизит вероятность тяжёлого течения заболевания.

Ранее, как писал NEWS.ru, заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова заявила, что сила второй волны коронавируса в России будет зависеть от наличия вакцины. По её словам, это напрямую повлияет на процент людей, у которых будет иммунитет к вирусу.