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19 июля 2025 в 05:28

Завязи попрут как из пулемета: заставьте огурцы плодоносить в 2 раза больше

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соблюдая эти правила, вы заставите огурцы плодоносить в 2 раза больше — завязи попрут как из пулемета, и вы получите обилие хрустящих огурчиков до самых заморозков.

Чтобы увеличить количество завязей на огурцах, прежде всего обеспечьте растениям правильный полив — теплой водой (22–25 °C) утром или вечером, не допуская пересыхания почвы. Регулярно подкармливайте огурцы каждые 10–14 дней: во время цветения — фосфорно-калийными (зола, суперфосфат).

Для привлечения опылителей опрыскайте растения слабым раствором меда (1 ч. л. на 1 л воды). Формируйте плети — удаляйте пасынки в пазухах нижних 3-4 листьев, чтобы растение не тратило силы на зеленую массу. В жару (выше 30 °C) притеняйте растения, так как при высокой температуре пыльца становится стерильной.

Ранее стало известно, что делать, чтобы огурцы не горчили.

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огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
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