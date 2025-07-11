Завтрак по щелчку пальцев — быстрая вкуснятина из лаваша, как в Турции

Завтрак по щелчку пальцев — быстрая вкуснятина из лаваша, как в Турции

Представьте: хрустящие золотистые лепешки с ароматной картофельно-сырной начинкой, которые готовятся быстрее, чем закипает чайник. Этот рецепт превращает обычный лаваш в шедевр, не уступающий уличной турецкой выпечке. Минимум ингредиентов — максимум вкуса!

Ингредиенты:

лаваш — 2 листа;

картофель отварной — 3 шт.;

сливочное масло — 50 г + для смазывания;

чеснок — 2 зубчика;

зелень (укроп, петрушка, лук) — 1 пучок;

сыр твердый — 70 г;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Картофель размять вилкой с 50 г масла (не в пюре!). Добавить измельченный чеснок, рубленую зелень и тертый сыр. Лаваш разрезать на порции. На каждую выложить 2 ст. л. начинки, накрыть вторым листом. Обжарить на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны. Горячие лепешки смазать маслом, держать под крышкой 5 минут.

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