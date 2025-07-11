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11 июля 2025 в 08:16

Завтрак по щелчку пальцев — быстрая вкуснятина из лаваша, как в Турции

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте: хрустящие золотистые лепешки с ароматной картофельно-сырной начинкой, которые готовятся быстрее, чем закипает чайник. Этот рецепт превращает обычный лаваш в шедевр, не уступающий уличной турецкой выпечке. Минимум ингредиентов — максимум вкуса!

Ингредиенты:

  • лаваш — 2 листа;
  • картофель отварной — 3 шт.;
  • сливочное масло — 50 г + для смазывания;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • зелень (укроп, петрушка, лук) — 1 пучок;
  • сыр твердый — 70 г;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель размять вилкой с 50 г масла (не в пюре!).
  2. Добавить измельченный чеснок, рубленую зелень и тертый сыр.
  3. Лаваш разрезать на порции.
  4. На каждую выложить 2 ст. л. начинки, накрыть вторым листом.
  5. Обжарить на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.
  6. Горячие лепешки смазать маслом, держать под крышкой 5 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
завтраки
рецепты
лаваш
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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