Завтрак по щелчку пальцев — быстрая вкуснятина из лаваша, как в Турции

Представьте: хрустящие золотистые лепешки с ароматной картофельно-сырной начинкой, которые готовятся быстрее, чем закипает чайник. Этот рецепт превращает обычный лаваш в шедевр, не уступающий уличной турецкой выпечке. Минимум ингредиентов — максимум вкуса!
Ингредиенты:
- лаваш — 2 листа;
- картофель отварной — 3 шт.;
- сливочное масло — 50 г + для смазывания;
- чеснок — 2 зубчика;
- зелень (укроп, петрушка, лук) — 1 пучок;
- сыр твердый — 70 г;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Картофель размять вилкой с 50 г масла (не в пюре!).
- Добавить измельченный чеснок, рубленую зелень и тертый сыр.
- Лаваш разрезать на порции.
- На каждую выложить 2 ст. л. начинки, накрыть вторым листом.
- Обжарить на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.
- Горячие лепешки смазать маслом, держать под крышкой 5 минут.
Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.