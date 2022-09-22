Заслуженный пилот призвал к массовому выпуску истребителей Су-57 Заслуженный пилот Сытник: производство новых Су-57 подстегнет экономику России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

Самолет Су-57 — очень хорошая модель истребителей пятого поколения, которая способна значительно усилить российские ВКС, рассказал «ПолитЭксперту» заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его словам, из-за того, что истребитель многофункционален, он отлично подходит для использования армией России и его необходимо выпускать массово. Также эксперт убежден, что производство Су-57 в больших объемах способно подстегнуть экономику страны.

Его нужно выпускать массово <...> Так как Су-57 многофункциональный — это то, что ВКС РФ «доктор прописал». Истребители надо делать, делать, делать и присылать, — заявил эксперт.

Экономика России становится на предвоенные рельсы, убежден Сытник. Производство военных самолетов, по его словам, положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране, создав новые рабочие места и снабдив военно-промышленный комплекс госзаказами. Также специалист подчеркнул, что благодаря развитию авиастроения, появятся новые рабочие места и улучшится экономика.

Для сбора самолета нужно и металл добыть, и отковать его. Задействуется и радиоэлектронная промышленность, также самолет нужно оснастить вооружением. Благодаря этому произойдет подъем экономики, — уверен пилот.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что в июне Воздушно-космические силы (ВКС) России использовали новейшие истребители пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации на Украине. По его словам, самолеты неоднократно поднимались в воздух как в одиночку, так и в составе группы. Он подчеркнул, что действия экипажей были крайне эффективными.