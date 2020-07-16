Защите Сафронова впервые показали составляющие гостайну документы

https://static.news.ru/photo/9146186a-c765-11ea-85a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи ФСБ приобщили к материалам апелляции по уголовному делу о госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова сведения, составляющие гостайну.

Как рассказал его адвокат Иван Павлов, который намеренно остался снаружи и не стал участвовать в процессе, ими оказались материалы оперативно-розыскной деятельности, которые были получены в ходе разработки Сафронова.

По словам защитника, материалы представляют собой оперативные документы о предполагаемом сотрудничестве Сафронова с иностранной спецслужбой. Ранее на суде первой инстанции они не были представлены. Как считает Павлов, таким образом следствие пытается спасти свое положение.

Павлов также сообщил, что его подзащитному запретили пользоваться средствами связи. После того как следователи объявили о запрете связь с Сафроновым оборвалась, сообщает из Мосгорсуда корреспондент NEWS.ru.

16 июля в Мосгорсуде рассматривается жалоба защиты на решение об аресте Ивана Сафронова. Ранее Иван Павлов заявил, что в деле Ивана Сафронова вообще нет никаких документов.

Как писал NEWS.ru, ФСБ задержала Сафронова 7 июля в Москве, после этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, советник Дмитрия Рогозина подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.