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В регионах России сохраняется большой разброс в зарплатах младшего медицинского персонала. Это, прежде всего, сотрудники, работающие на таких должностях как сестра-хозяйка, младшая медсестра, медрегистратор, санитар и другие. Доходы разнятся от 22 тысяч рублей до почти 92 тысяч, следует из данных Росстата.

Так, лидером является Ямало-Ненецкий автономный округ, где такие медработники получают в среднем 91,73 тысячи рублей. Немногим меньше зарабатывают специалисты на Чукотке, их средний доход составляет 90,5 тысячи. В тройке благополучных регионов также Сахалин, санитарки и медсёстры там зарабатывают около 72,68 тысячи.

Антирейтинг по самым бедным медработникам открывает Ингушетия со средней зарплатой в 21,56 тысячи рублей. Второе и третье места делят Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, где младший медперсонал зарабатывает в месяц примерно 22 тысяч рублей.

Вместе с тем, как выяснил NEWS.ru, на сайтах по трудоустройству предложения о работе для младших медицинских работников в ЯНАО с зарплатой в 90 тысяч рублей нет. Столько не обещают даже среднему медперсоналу. Например, в Тарко-Салинской районной больнице медсестре предлагают зарплату до 65 тысяч, а санитаркам и нянечкам не обещают больше 30 тысяч рублей.