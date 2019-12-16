В России наблюдается серьёзный разброс средних зарплат младшего медицинского персонала в зависимости от региона. За одну и ту же работу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получают в 4,25 раза больше, чем в Республике Ингушетия, такие данные озвучили NEWS.ru в Росстате. Рост оплаты труда младших медицинских работников за последние четыре года также оказался крайне неравномерным в разных субъектах федерации. Вперёд здесь снова вырвался ЯНАО, а Еврейская автономная область возглавила антирейтинг.

С 2015 по 2019 год доход санитарок и младших медсестёр в ЯНАО увеличился на 181%. Так, в 2015 году средняя зарплата там составляла 32 650 рублей, а в этом она выросла до 91 734 рублей. На втором месте оказалась Тюменская область: 17 312 рублей в 2015 году и 44 804 рубля в 2019-м (рост на 159%).

Третье место по росту зарплат младшего медперсонала заняла Волгоградская область — показатели увеличились на 150% за последние четыре года. Сейчас доход санитарок там достиг 33 042 рублей, а в 2015 году они получали в среднем 13 241 рубль. На четвёртом и пятом местах — Ярославская и Курганская области. В этих регионах доходы соответствующих специалистов выросли примерно на 145%.

В Росстате также выделили регионы-аутсайдеры, в которых доход младшего медицинского персонала растёт медленнее всего. Самыми обделёнными оказались санитарки в Еврейской АО. За последнее четырёхлетие их зарплаты выросли всего на 89%: с 17 975 рублей в 2015-м до 33 914 рублей в 2019 году.

Второе и третье места в печальной статистике разделили Кабардино-Балкарская Республика и Ставропольский край. За указанный временной период доход младших медработников там увеличился на 93%. В первом регионе с 11 323 рублей до 21 803 рублей, во втором — с 13 276 рублей до 25 625 рублей.

Четвёртое место в антирейтинге занял Краснодарский край. Там рост зарплат за это же время составил 94% (от 15 326 рублей до 29 667). На пятом расположилась Карачаево-Черкесская Республика, где доходы выросли на 95% — с 11 263 рублей до 21 985 рублей.

Сами зарплаты младшего медицинского персонала в регионах России разительно отличаются. Если верить Росстату, самые богатые санитарки живут в Ямало-Ненецком автономном округе, их средний доход равен 91 734 рублям. Также не бедствуют такие специалисты на Чукотке (90 503 рубля). На третьем месте — представители младшего медицинского персонала из Сахалинской области (в среднем 72 683 рубля). Примерно столько же ежемесячно приносят домой санитарки и няньки Магаданской области. Немного меньше средняя зарплата у представителей этих профессий в Москве — 69 570 рублей.

Антирейтинг ведомства по самым бедным санитаркам открывает Республика Ингушетия со средней зарплатой всего 21 558 рублей. На втором и третьем местах идут Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Там они зарабатывают в месяц около 22 тысяч рублей. Четвёртое и пятое тоже поделили северокавказские регионы: в Дагестане и Северной Осетии средний доход младшего медперсонала чуть превышает 22 тысячи рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

NEWS.ru изучил вакансии, размещённые на разных сайтах по трудоустройству. Ни одного предложения о работе для младших медицинских работников в ЯНАО с зарплатой в 90 тысяч рублей нет. Более того, столько не обещают даже среднему медицинскому персоналу. Так, в Тарко-Салинскую центральную районную больницу требуется медицинская сестра на зарплату до 65 тысяч. Санитаркам и нянечкам в регионе предлагают не более 30 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты на должностях младшего медперсонала были найдены среди московских предложений о работе. Сестра-хозяйка и младшая медицинская сестра в государственных медицинских учреждениях могут зарабатывать до 45–50 тысяч рублей. Но чаще их доход не превышает 35 тысяч рублей.

В России средняя зарплата младшего медицинского персонала, по данным Росстата, составляет 35 378 рублей. Примерно столько получают в Томской области, Республике Карелия и Приморском крае.

В эту категорию входят сотрудники, работающие на таких должностях, как сестра-хозяйка, младшая медсестра, медрегистратор, санитар, санитарка, сиделка, няня, дезинфектор.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители Росстата назвали NEWS.ru пять регионов, где больше всего ощущается нехватка младшего медицинского персонала. На первом месте оказалась Псковская область, на втором — Чукотка, на третьем — Калининградская область, на четвёртом — Кабардино-Балкарская Республика. Замыкает пятёрку Ивановская область.

Проблема существенного перекоса заработной платы младшего медицинского персонала существует. Это связано в том числе с МРОТ, который значимо отличается во многих регионах. И с разницей в экономике в различных субъектах федерации. Нельзя не учитывать северный коэффициент и сложные условия жизни. Один из вариантов решения проблемы — поменять базовую ставку оклада младших медицинских работников. Она должна быть не менее 55% от оклада главного врача. Тогда заработные платы будут более гармоничные. Сейчас эта проблема обсуждается. Но абсолютной уравниловки быть не может, каждый регион имеет свою специфику.

Николай Говорин

заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья

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