В России наблюдается серьёзный разброс средних зарплат младшего медицинского персонала в зависимости от региона. За одну и ту же работу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получают в 4,25 раза больше, чем в Республике Ингушетия, такие данные озвучили NEWS.ru в Росстате. Рост оплаты труда младших медицинских работников за последние четыре года также оказался крайне неравномерным в разных субъектах федерации. Вперёд здесь снова вырвался ЯНАО, а Еврейская автономная область возглавила антирейтинг.

С 2015 по 2019 год доход санитарок и младших медсестёр в ЯНАО увеличился на 181%. Так, в 2015 году средняя зарплата там составляла 32 650 рублей, а в этом она выросла до 91 734 рублей. На втором месте оказалась Тюменская область: 17 312 рублей в 2015 году и 44 804 рубля в 2019-м (рост на 159%).

Третье место по росту зарплат младшего медперсонала заняла Волгоградская область — показатели увеличились на 150% за последние четыре года. Сейчас доход санитарок там достиг 33 042 рублей, а в 2015 году они получали в среднем 13 241 рубль. На четвёртом и пятом местах — Ярославская и Курганская области. В этих регионах доходы соответствующих специалистов выросли примерно на 145%.

В Росстате также выделили регионы-аутсайдеры, в которых доход младшего медицинского персонала растёт медленнее всего. Самыми обделёнными оказались санитарки в Еврейской АО. За последнее четырёхлетие их зарплаты выросли всего на 89%: с 17 975 рублей в 2015-м до 33 914 рублей в 2019 году.

Второе и третье места в печальной статистике разделили Кабардино-Балкарская Республика и Ставропольский край. За указанный временной период доход младших медработников там увеличился на 93%. В первом регионе с 11 323 рублей до 21 803 рублей, во втором — с 13 276 рублей до 25 625 рублей.

Четвёртое место в антирейтинге занял Краснодарский край. Там рост зарплат за это же время составил 94% (от 15 326 рублей до 29 667). На пятом расположилась Карачаево-Черкесская Республика, где доходы выросли на 95% — с 11 263 рублей до 21 985 рублей.

Сами зарплаты младшего медицинского персонала в регионах России разительно отличаются. Если верить Росстату, самые богатые санитарки живут в Ямало-Ненецком автономном округе, их средний доход равен 91 734 рублям. Также не бедствуют такие специалисты на Чукотке (90 503 рубля). На третьем месте — представители младшего медицинского персонала из Сахалинской области (в среднем 72 683 рубля). Примерно столько же ежемесячно приносят домой санитарки и няньки Магаданской области. Немного меньше средняя зарплата у представителей этих профессий в Москве — 69 570 рублей.

Антирейтинг ведомства по самым бедным санитаркам открывает Республика Ингушетия со средней зарплатой всего 21 558 рублей. На втором и третьем местах идут Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Там они зарабатывают в месяц около 22 тысяч рублей. Четвёртое и пятое тоже поделили северокавказские регионы: в Дагестане и Северной Осетии средний доход младшего медперсонала чуть превышает 22 тысячи рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

NEWS.ru изучил вакансии, размещённые на разных сайтах по трудоустройству. Ни одного предложения о работе для младших медицинских работников в ЯНАО с зарплатой в 90 тысяч рублей нет. Более того, столько не обещают даже среднему медицинскому персоналу. Так, в Тарко-Салинскую центральную районную больницу требуется медицинская сестра на зарплату до 65 тысяч. Санитаркам и нянечкам в регионе предлагают не более 30 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты на должностях младшего медперсонала были найдены среди московских предложений о работе. Сестра-хозяйка и младшая медицинская сестра в государственных медицинских учреждениях могут зарабатывать до 45–50 тысяч рублей. Но чаще их доход не превышает 35 тысяч рублей.

В России средняя зарплата младшего медицинского персонала, по данным Росстата, составляет 35 378 рублей. Примерно столько получают в Томской области, Республике Карелия и Приморском крае.

В эту категорию входят сотрудники, работающие на таких должностях, как сестра-хозяйка, младшая медсестра, медрегистратор, санитар, санитарка, сиделка, няня, дезинфектор.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители Росстата назвали NEWS.ru пять регионов, где больше всего ощущается нехватка младшего медицинского персонала. На первом месте оказалась Псковская область, на втором — Чукотка, на третьем — Калининградская область, на четвёртом — Кабардино-Балкарская Республика. Замыкает пятёрку Ивановская область.